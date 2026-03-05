'Конан Дойл крутится в могиле, как пропеллер'. Почему все обсуждают сериал 'Молодой Шерлок' от Гая Ричи

4 марта на платформе Prime Video состоялась премьера сериала "Молодой Шерлок" от английского режиссера Гая Ричи, который мгновенно стал темой для обсуждения номер один. Кинокартина уже успела попала в тренды и получила довольно неоднозначные отзывы от топ-критиков: одни называют ее "идеальной историей" происхождения легендарного детектива, тогда как другие откровенно критикуют сюжет.

Восторг у одной части зрителей и отвращение у другой вызывает решение создателя сериала показать Шерлока Холмса не как профессионала своего дела, а любителя, который только развивает навыки дедукции. Что говорят эксперты о проекте читайте в материале OBOZ.UA.

Сюжет проекта

События в "Молодом Шерлоке" развиваются в конце XIX века. 19-летний Шерлок Холмс, которого сыграл Хиро Файнс-Тиффин, оказался за решеткой из-за карманных ограблений. Родители не могли вытащить его из тюрьмы, поэтому в дело вмешивается старший брат главного героя – Майкрофт. Он дает шанс Шерлоку Холмсу стать на правильный путь и отправляет в Оксфорд работать портье.

Однако и в университете жизнь главного героя не была спокойной. Кто-то похитил драгоценные свитки принцессы Гулун Шоуан после чего убил одного из преподавателей, а подозрение пало на Шерлока и другого стипендиата Джеймса Мориарти. Они объединяют свои силы, чтобы провести собственное расследование и выяснить, кто на самом деле стоит за ужасными преступлениями.

Отзывы критиков

Телекритик журнала Variety Арамиде Тинубу довольно высоко оценила сериал "Молодой Шерлок". Она подчеркнула, что все восемь серий проекта являются динамичными, а уникальный стиль Гая Ричи помогает взглянуть на легендарного детектива под кардинально другим углом. Сначала Шерлок Холмс предстает перед зрителями просто как никчемный юноша, однако ритмичный монтаж сосредотачивает внимание на его фотографической памяти и способности замечать малейшие детали.

Параллельно происходит развитие отношений между главным героем и его будущим врагом Джеймсом Мориарти. Оба персонажа имеют разные моральные ценности и приоритеты, и все же на протяжении всего сезона движутся бок о бок, чтобы найти виновника преступления.

"Молодой Шерлок" – это захватывающая история о происхождении классического персонажа, окутанная интригой, семейной драмой и замечательным юмором. На этот раз он достаточно живой и смелый, чтобы соответствовать быстрому темпу жизни 21 века", – подытожила Арамиде Тинубу.

Неплохие отзывы сериал получил и на платформе Rotten Tomatoes. Его рейтинг составляет 81%.

А вот кинокритик издания Daily Mail Кристофер Стивенс получил совершенно противоположное впечатление от просмотра "Молодого Шерлока". По словам эксперта, в проекте изобразили детектива как "полного идиота", лишенного всех определяющих черт характера. Не понравился Стивенсу и "бессмысленный сценарий" кинокартины, который совершенно не вызывает восторга.

"Этот громкий звук, который вы слышите, – это Конан Дойл (автор детективов о Шерлоке Холмсе. – Ред.), крутящийся в своей могиле, как пропеллер", – отметил критик.

Мнение Кристофера Стивенса разделила и его коллега из The Guardian Сара Демпстер: "Этот конкретный Холмс – не столько "самый гениальный детектив в христианском мире", сколько "застенчивый официант в ресторане среднего класса, который обращается к посетителям "эй, парни" и показывает пальцами на креветок". Не помогает и то, что Файнс-Тиффин играет в паре с взрывным харизматичным Доналом Финном (в роль Мариарти. – Ред.)".

