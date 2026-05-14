Когда выйдет следующий сезон 'Бриджертонов': объявлены сроки

Пока фанаты "Бриджертонов" приходят в себя после потрясающих новостей о главных героинях пятого сезона, Netflix уже назвал срок выхода следующей части сериала. Ее стоит ожидать в следующем, 2027 году.

Видео дня

Как пишет блог Tudum, об этом во время презентации Netflix Бела Баджария, главный контент-директор сервиса. Однако более точных сроков не назвала Съемки новых серий уже ведутся в окрестностях Лондона. Как уже известно, в центре истории на этот раз будет однополая пара леди Франчески Стирлинг (Анна Додд) и Микаэлы Стирлинг (Масали Бадуза).

Последний раз зрители видели эту пару в четвертом сезоне, когда обе женщины были потрясены смертью Джона Стирлинга. Франческу – среднюю дочь семьи Бриджертон – он оставил вдовой, а Микаэла потеряла кузена, которого очень любила. Пятый сезон начнется через два года после этих трагических событий и откроет для обеих женщин новую главу, полную любви и надежды.

В основу сезона ляжет роман Джулии Куин "Когда он был распутным". Однако один из его главных героев, Майкл, на экране превратится в Микаэлу. История расскажет о Франческе, которая через некоторое время после потери мужа решает вернуться на брачный рынок из чисто прагматических соображений. Однако когда кузина Джона возвращается в Лондон, чтобы заниматься делами поместья Килмартин, сложные чувства заставят Франческу задуматься: придерживаться своего рационального плана или поддаться внутренней страсти.

Анна Додд и Масали Бадуза возглавят актерский состав. Также к касту присоединились три новых участника: Тега Александер, Жаклин Ботсвайн и Джемма Найт Джонс.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какой долгожданный сериал Marvel наконец-то выйдет на Disney+ в этом октябре.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.