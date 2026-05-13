Осенью выйдет сериал по вселенной Marvel: о ком и когда премьера

Сериал "ВандаВижен", который рассказывал об истории любви супергероев Ванды Максимовой (Багряной Ведьмы) и Вижена вышел аж в 2021. Однако фанатам казалось, что линия робота из комиксов Marvel в нем раскрыта недостаточно, поэтому студия Disney, которая владеет комикс-гигантом, пообещала создать сольное шоу о нем – и наконец известна дата его выхода.

Как пишет издание Variety, проект получил название "Задание Вижена" (VisionQuest) и первые его серии выйдут на стриминге Disney+ 14 октября. Точную дату релиза Disney объявила во время презентации Upfronts, где также поделилась рядом других новостей о будущих проектах.

К роли Вижена в шоу вернется Пол Беттани. Он снова сыграет андроида и бывшего Мстителя, а сам сериал закроет трилогию, в которую, кроме "ВандаВижен" входил также "Это все Агата". В первом Беттани играл в паре с Элизабет Олсен, главной звездой другого была Кэтрин Хан, которая воплотила ведьму Агату Харкнесс.

Отдельный проект, посвященный Вижену анонсировали еще в октябре 2022 года – через полтора года после завершения мини-сериала "WandaVision" на Disney+. Известно, что в нем появится также Джеймс Спейдер, который снова воплотит Альтрона из фильма "Мстители: Эра Альтрона". В общем, в актерский состав шоу также вошли Генри Льюис, Джонатан Сейер, Джеймс Д'Арси, Орла Брейди, Эмили Хэмпшир и Руарид Моллика. Сообщалось также, что в нем должны появиться Лорен Морайс и Дайан Морган.

Шоураннером проекта выступил Терри Маталас ("Звездный путь: Пикар"). Сериал будет состоять из восьми эпизодов и станет частью Шестой фазы киновселенной Marvel. "Задание Вижена" снимали в 2025 году на студии Pinewood в Великобритании.

