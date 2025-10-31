Какие сериалы смотрят на Netflix украинцы: появился неожиданный лидер

Несмотря на обстрелы и блэкауты украинцы продолжают посвящать свободное время просмотру сериалов. И одна из любимых платформ, стриминг Netflix показал, какие именно.

Видео дня

В блоге стриминга появился рейтинг самых популярных сериалов за неделю с 20 по 26 октября. Его лидер может вас удивить. Рассказываем о топ-10 в порядке от последнего места до лидера.

Дипломатка. 2 сезон

Сериал о приключениях американского дипломата Кейт Валер только что получил третью часть. Чтобы освежить в памяти события предыдущих серий, фанаты шоу решили пересмотреть предыдущие сезоны. Во втором сезоне сериала героиня расследует заговор, который угрожает международной безопасности, раскрывая, что вице-президент Пенн причастна к нападению на британский корабль. Параллельно с этим, карьера и личная жизнь Кейт оказываются под угрозой из-за политических интриг, которые приводят к шокирующему финалу первого сезона, где смерть президента Рейберна делает вице-президента Пенн главой США. Второй сезон сосредотачивается на международных интригах, а не на отношениях Кейт с ее мужем. Паре приходится приложить немалые усилия, чтобы раскрыть правду о заговоре.

Неро

Французский исторический сериал рассказывает о безжалостном и циничном убийце по имени Неро. Он верно служил своему хозяину, но теперь его предали и преследуют ему подобные, а причина кроется в прошлом героя. Неожиданно Неро обнаруживает, что его дочь Перла, которую он покинул при рождении – жива. Теперь девушка оказалась в паутине настоящей опасности. Мужчине необходимо сделать все возможное, чтобы спасти свою дочь и наладить с ней отношения. Но это не так просто сделать.

Дипломатка. 1 сезон

Начало приключений Кейт Валер также вернулось в рейтинг Netflix. Фанаты сериала решить освежить в памяти и самое начало приключений героини. Первый сезон рассказывает, как она оказалась в Лондоне и как чуть не стала вице-президентом США.

Чудовище: История Эда Гина

Третий сезон сериала-антологии о громких криминальных историях описывает путь серийного убийцы Эда Гинна. Он совершал свои ужасающие преступления в сельской местности штата Висконсин в 1950-х годов. Главную роль в сезоне играет Чарли Ханнэм.

Бункер миллиардеров. 1 сезон

Самые богатые люди мира, напуганные началом ядерной войны, опускаются в подземный бункер, построение которого оплатили заранее. Здесь они планируют переждать апокалипсис. Однако богачи даже не догадываются, что и сама война, и этот бункер, и все, что происходит с ними здесь – грандиозная афера.

Дом Гиннесов. 1 сезон

Драматический исторический сериал от автора "Острых козырьков" Стивена Найта повествует историю становления легендарной ирландской пивоварни Guinness. Дублин, 1868 год. Глава семейства, который создал этот бизнес, умирает, оставляя дело своим детям. Смогут ли они не перессориться из-за наследства и превратить простую пивоварню в легенду?

Рекруты

Американский подросток Кэмерон Коул импульсивно принимает решение вслед за своим другом Рэем Макаффи вступить в Корпус морской пехоты США. Ему придется пройти непростой путь становления и найти свое место в достаточно жесткой военной структуре. А гомосексуальность, которую скрывает от побратимов Кэмерон, может стать ему помехой. Победят ли братство и человечность распространенные предубеждения? Сериал является экранизацией мемуаров реального американского военного Грега Коупа Уайта "Розовый морпех".

Никто этого не хочет. 2 сезон

Неожиданно успешный ситком о любви подкастерки Джоэнн и раввина Ноа наконец получил продолжение. После отказа Джоэнн обращаться в иудаизм отношения пары несколько осложняются – Ноа теряет работу мечты, а его мать обвиняет девушку в этом. Масла в огонь подливает сестра героини Морган – насмотревшись на успешные отношения пары, она и сама заводит бойфренда, роман с которым развивается красиво и очень стремительно. Может ли все это напряжение в принципе закончиться чем-то хорошим?

Дипломатка. 3 сезон

В совершенно новых сериях шоу, которые вышли на Netflix несколько недель назад Кейт Валер должна противостоять амбициям нового президента, одновременно борясь с политическими интригами и личными проблемами в отношениях со своим мужем Хэлом. Хэл, который, как оказалось, нечаянно вызвал смерть президента, теперь настойчиво продвигает Кейт на должность вице-президента, что создает еще больше напряжения в их семье. Параллельно с политическими перипетиями, на международной арене назревает очередной кризис, который требует от Кейт дипломатических усилий.

Флорентийское чудовище

Итальянский криминальный мини-сериал, основанный на реальных событиях, рассказывает о многолетнем расследовании дела серийного убийцы, который терроризировал Флоренцию и ее окрестности с 1968 по 1985 год. Целых 17 лет полиция охотится на маньяка, который убивал влюбленные пары, оставляя после себя изуродованные тела и использованные патроны к пистолету калибра 22. Будут ли успешными огромные усилия следователей по поиску убийцы?

Ранее OBOZ.UA публиковал трейлер финального сезона сериала Netflix "Очень странные дела", и он действительно эпический и обещает фанатам шоу нечто грандиозное.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.