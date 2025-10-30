Будет эпично: вышел официальный трейлер 5 сезона 'Очень странных дел'. Видео

Уже этой зимой фантастический сериал от Netflix "Очень странные дела" подойдет к концу. И фанатам наконец показали полноценный и чрезвычайно эпичный трейлер финального 5 сезона шоу.

Видео дня

Ролик с украинскими субтитрами вышел на официальном YouTube-канале Netflix Ukraine. Вместе с трейлером платформа обнародовала точное расписание выхода эпизодов.

Сезон будет поделен на три части. Два тома из четырех и трех серий и финальный эпизод. Хронометраж каждой будет приближен к полнометражному фильму. Все они будут выходить во всем мире одновременно и дата может варьироваться в зависимости от часового пояса. В Украине премьеры будут проходить по такому графику:

Том 1 — четверг, 27 ноября, 3:00 по киевскому времени;

Том 2 — пятница, 26 декабря, 3:00;

Финал — четверг, 1 января 2026 года, 3:00.

В заключительных сериях "Очень странных дел" команда детей со сверхспособностями воссоединится в полном составе, чтобы дать окончательный отпор монстру Векне. Тем временем, город Хокинс, где происходит действие сериала, осенью 1987 года находится на военном положении, а Векна продолжает насылать на героев новые кошмары. Надвигается финальная битва, а вместе с ней и тьма, более могущественная и смертоносная, чем все, с чем они сталкивались раньше. Чтобы положить конец этому кошмару, им нужно, чтобы все – вся команда – объединились в последний раз.

"Думаю, уникальность этого сезона в том, что он начинается с некоторого хаоса, ведь наши герои в итоге проиграли в конце четвертого сезона", — рассказал блогу Tudum один из создателей сериала Росс Даффер. "Обычно мы рассказываем об их обычной жизни и учебе, а затем добавляем элемент сверхъестественного. Но в этом сезоне все будет развиваться стремительно", — пообещал он.

Авторы обещают новый уровень экшена и визуальных эффектов. И еще более напряженную атмосферу вкупе с эпическими поединками.

Ранее OBOZ.UA публиковал трейлер будущего сериала Netflix "До последнего самурая", который уже окрестили смесью "Игры в кальмара" и "Сегуна".

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.