'Как на льду': новый сериал на Netflix продлили на второй сезон

После огромного успеха молодежного сериала "Как на льду" стриминг Netflix решил не завершать его. Боссы платформы официально объявили о начале работы над продолжением истории.

Как пишет блог Tudum, выход сериала не только вызвал ажиотаж среди зрителей, он также спровоцировал резкий скачок продаж романа Дженнифер Якопелли, который лег в основу подростковой драмы. Первый сезон стал доступен на платформе 22 января и с тех пор стабильно держится в топе самых популярных проектов Netflix.

Сюжет "Как на льду" разворачивается вокруг Адрианы Руссо (Маделин Киз) – наследницы династии фигуристов, которая переживает не лучшие времена. Девушка готовится к чемпионату мира с новым партнером Брейденом Эллиотом (Кейл Амброзич), одновременно до сих пор лелея чувства к своей первой любви и бывшему партнеру Фредди О'Коннеллу (Олли Аткинс). Автор книги Дженнифер Якопелли призналась, что она в восторге от того, как зрители по всему миру приняли историю, и называет продолжение воплощением мечты.

Интересно, что интерес к сериалу сильно повлиял и на популярность книги. Накануне премьеры в книжных магазинах появилось издание в мягкой обложке с наклейкой "Скоро на Netflix", что спровоцировало всплеск интереса к первоисточнику. А после выхода шоу вырос интерес к роману и на международном рынке – если раньше книга имела только американского и немецкого издателей, то после анонса сериала появилось британское издательство и еще 13 сделок на перевод. Кроме того, вырос интерес и к другим произведениям автора.

Сам же сериал "Как на льду" вошел в топ-10 в 81 стране и собрал более 12 миллионов просмотров. Учитывая такой интерес от зрителей, стриминговый гигант готовит новый сезон под руководством шоураннера Джеффа Нортона.

Нортон рассказал, что стремился создать шоу о любви и героях, которые преодолевают сложные пути как в жизни, так и в спорте. Он назвал возможность работать с талантливым кастом над вторым сезоном настоящим подарком. Шоуранер заверил, что фанаты будут довольны, ведь сериал глубже погрузится в два любовных треугольника, которые являются основой сюжета – романтический и семейный. Поэтому зрителей ждет еще много драмы и на льду, и вне его.

