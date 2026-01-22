'Блондинка в законе': стало известно, когда выйдет сериал-приквел

Сериал-приквел культовой комедии нулевых "Блондинка в законе" официально получил дату релиза. Более того, стриминг Amazon Prime Video тут же, не дождавшись премьеры, продлил шоу "Элль" на второй сезон.

Как пишет издание Variety, все восемь эпизодов дебютного сезона появятся на платформе одновременно – 1 июля. А съемки следующей части начнутся уже этой весной.

Сюжет сериала "Элль" будет сосредоточен на школьных годах Элль Вудс, которую в шоу играет Лекси Минетри. Шоу расскажет, какие события сформировали характер будущего адвоката еще до того, как она стала той иконической героиней, которую весь мир полюбил в оригинальном фильме.

Актриса Риз Уизерспун, которая играла Элль в оригинальных фильмах, выступает в сериале исполнительным продюсером. Она призналась журналистам, что проект стал для нее настоящим осуществлением мечты. "Через двадцать пять лет после того, как мир впервые встретил Элль Вудс, мы рассказываем историю о том, как она стала той неудержимой силой, в которую мы все влюбились", — отметила она. Уизерспун выразила уверенность, что темы доброты, аутентичности и веры в себя откликнутся как давним фанатам франшизы, так и новой аудитории.

Актерский состав сериала будет включать как молодых актеров, так и нескольких признанных звезд. Джун Даян Рафаэль и Том Эверетт Скотт сыграли родителей Элль – Еву и Вайатта. Также в шоу появятся Габриэль Поликано, Джейкоб Московиц, Чандлер Кинни и Зак Лукер. А среди второстепенного состава можно будет увидеть даже Джеймса Ван Дер Бика

Шоураннером сериала выступила Лора Киттрелл, которая разделила эти обязанности с Кэролайн Дрис. Режиссером первых двух эпизодов стал Джейсон Мур.

Напомним, что оригинальный фильм "Блондинка в законе", вышедший в 2001 году, стал кассовым хитом, собрав более 140 миллионов долларов. Его сиквел появился в 2003 году, а впоследствии франшиза пополнилась триквелом, вышедшим на видео, и успешным бродвейским мюзиклом, который получил многочисленные номинации на премии Tony и Drama Desk. Сериал от Amazon Prime Video расширит ее историей становления Элль Вудс.

