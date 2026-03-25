'Из 13 в 30': Netflix снимет ремейк культового подросткового ромкома

Стриминг Netflix решил снять свою версию популярной комедии 2004 года. И уже названы имена пары главных актеров – ими станут Эмили Бейдер ("Люди, которых мы встречаем в отпуске") и Логан Лерман ("О, привет!").

Об этом эксклюзивно сообщило издание Deadline. Его источники также подтвердили: к работе над фильмом присоединится и Дженнифер Гарнер, но на этот раз она станет его исполнительным продюсером.

Подробности сюжета ремейка пока держат в тайне. Режиссером выступит Бретт Гейли, известный по ромкому "Люди, которых мы встречаем в отпуске", а сценарий написала Анна Маркс ("Марк, Мэри и кое-кто другой"), над финальной версией скрипта также работала Флора Грисон ("Дневники принцессы 3").

Оригинальный фильм компании Columbia Pictures вышел в апреле 2004 года. Это фэнтезийная ромком-история о Дженне Ринк (Криста Б. Аллен) – 13-летней девочке, которая магическим образом просыпается в теле 30-летней женщины. Ей приходится осваиваться во взрослой жизни и заново искать ответ на вопрос, кем она является на самом деле.

Взрослую Дженну сыграла Дженнифер Гарнер, а ее партнером по кадру стал Марк Руффало. Фильм режиссера Гари Виника стал настоящим хитом. Собрав около 96 миллионов долларов в мировом прокате, он десятилетиями остается культурным феноменом. Поэтому обозреватели считают, что появление ремейка было лишь вопросом времени.

Параллельно с разработкой фильма Гарнер недавно выступила продюсером театрального мюзикла по мотивам этой истории. Премьера постановки состоялась в Манчестере в сентябре.

В заявлении для Deadline режиссер Хейли отметил: ""Из 13 в 30" – один из тех редких идеальных фильмов. Он смешной, эмоциональный, глубоко человечный, с незабываемой игрой Дженнифер Гарнер, Марка Руффало и Джуди Грир. Я давний поклонник этой картины, поэтому работа над новым видением – это огромная ответственность".

