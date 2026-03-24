Графиня найдет любовь: Netflix показал официальный анонс новых 'Бриджертонов'

Не успели утихнуть страсти вокруг четвертого сезона сериала "Бриджертоны", как Netflix подкинул фанатам шоу новую сенсацию. Авторы проекта раскрыли, кто станет ключевой парой в следующем, пятом сезоне.

Видео дня

Как сообщил блог Tudum, главные роли в новых эпизодах исполнят Анна Додд и Масали Бадуза – они играют леди Франческу Стирлинг (в девичестве Бриджертон) и Микаэлу Стирлинг. Именно их история любви будет в центре новой части, съемки которой уже начались и продолжаются вблизи Лондона.

Обе героини в четвертом сезоне прошли через трагедию. Их потрясла смерть лорда Джона Стирлинга, которая сделала Франческу вдовой, а Микаэлу оставила без любого кузена и доверенного лица. Пятый сезон, события которого разворачиваются через два года, откроет для обеих женщин новую главу, полную надежды. Конечно, это также будет первая центральная история во вселенной сериала, которая будет посвящена теме однополой любви.

Шоураннер "Бриджертонов" Джесс Браунелл пообещала, что первая квир-история подарит зрителям фирменный микс романтики, юмора и драмы. В основу ляжет роман Джулии Куин "Когда он был развратным", однако главный герой книги Майкл Стерлинг сменит пол – создатели сериала решили превратить его в Микаэлу.

"Это будет сезон о квир-радости, а не о травмах. Мы получаем огромное удовольствие от процесса!", – поделилась Браунелл. "Я изначально говорила, что это шоу дает людям возможность увидеть себя представленными на экране, позволяет мечтать о себе в таких фантастических ролях. Было бы неправильно не включить квир-любовь в этот мир", – добавила она.

Сезон начнется в момент, когда Франческа и Микаэла уже успеют осознать потерю Джона. Но переживать горе они будут по-разному. Новое чувство поможет им исцелиться.

Пятый сезон будет сосредоточен на Франческе – самой закрытой среди сестер Бриджертон. Спустя два года после смерти мужа она решает снова выйти в свет из практических соображений. Но возвращение кузины Джона, Микаэлы, в Лондон для управления поместьем Килмартин путает все карты. Франческа вынуждена выбирать между прагматическими планами и внутренней страстью.

Известно, что Netflix продлил "Бриджертонов" сразу на пятый и шестой сезоны. Тогда как цикл романов Джулии Куинн на сегодня насчитывает восемь томов. А значит шоу имеет потенциал к новым продолжениям. Когда именно пятая часть сериала увидит свет, пока не известно.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.