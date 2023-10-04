ИИ показал, как выглядели бы Гарри Поттер, Гермиона, Воланд-де-Морт и другие волшебники в стиле ситкома 90-х. Фото

Первый фильм о Гарри Поттере, основанный на романах писательницы Дж. К. Роулинг, увидел свет в 2001 году. Фильм, снятый режиссером Крисом Коламбусом, стал началом чрезвычайно успешной франшизы, которая ныне состоит из восьми частей основной истории и трех дополнительных фильмов.

Компания HBO Maх объявили о создании сериала по мотивам серии книг, который планируют выпустить в 2025 – 26 году. Однако пользователи социальных сетей активно ищут переосмысление культовой франшизы и создают его своими руками. На просторах Х (бывший Twitter) OBOZREVATEL нашел фото автора Allen T, сгенерированное искусственным интеллектом, как бы выглядел ситком про "выжившего мальчика" в стиле 90-х. Такие себе "Друзья", только с крошкой магии.

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Пользователь Allen T создал с помощью ИИ Midjourney наших любимых персонажей, однако теперь они выглядят совсем иначе. На картинках можно увидеть скромного Гарри, Драко Малфоя, напоминающего Брэда Питта, и Волан-де-Морта, от которого веет экстравагантностью.

Рон Уизли отрастил рыжие модные усы. Скорее всего, в ситкоме он стал бы лучшим другом главного героя – смешным и забавным, впрочем которому часто не везет.

Образ Гермионы Грейнджер, кажется, практически не изменился.

А вот Драко Малфой точно выглядит иначе. Если в книге слизеринец имеет острые черты лица и неприятную улыбку, то на картинках нейросети Драко похож на молодого Брэда Питта в модных очках и кожаном пальто.

Северус Снейп наверняка стал бы персонажем второго плана, олицетворяющего пессимизм и сарказм. А Дамблдор – забавный дедушка по соседству, любящий странно одеваться.

На фото один из самых опасных темных волшебников, имя которого боялись называть вслух, Волан-де-Морт превратился в "дядюшку Волан-де-Морта" и даже обзавелся носом. Он мог бы стать комическим персонажем с экстравагантными вкусами и повадками.

Рубеус Хагрид похож на страстного поклонника рок-н-ролла и Элвиса Пресли. А Добби что-то состарился на глазах.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что не столько с мультфильмом "Пчелка Майя", от которого фанатели дети 90-х, и почему сказку обвиняли в пропаганде тоталитаризма.

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