Их должен посмотреть каждый украинец: 5 легендарных фильмов, снятых Александром Довженко

Прошло 130 лет со дня рождения легенды не только украинского кинематографа, но и одного из самых влиятельных кинохудожников Европы – Александра Довженко. Режиссер родился 10 сентября 1894 года в Черниговской области. Вырастая в бедной семье, украинцу удалось выбиться в люди.

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Имя кинематографиста-новатора уважают в Украине и за рубежом. Когда-то драматург даже мечтал покорить Голливуд.

В 1930 году Довженко получил возможность представить свою немую киноленту "Земля", которая раскрывает проблему тогдашней коллективизации, а также конфронтацию кулаков и колхозников. Это лишь один из легендарных фильмов украинца, которые точно достойны вашего внимания.

"Звенигора" (1927)

На фоне фильмов 1920-х, сюжет которых, как правило, вращался вокруг революции, "Звенигора" стала феномальной кинолентой, соединив в себе элементы мистики и политической драмы. Довженко не вдохновляла актуальная тема Октябрьской революции. В своей работе он показал древнеславянскую легенду о зарытом кладе.

"Сумка дипкурьера" (1927)

"Сумка дипкурьера" – это второй уцелевший полнометражный фильм Довженко после "Васи-реформатора", который сейчас считается потерянным. Кинематографист снял один из первых остросюжетных детективов отечественного кино, используя приемы немецкого эксперессионизма. В центре сюжета – борьба вокруг сумки с дипломатической почтой, оставшейся после смерти дипкурьера.

"Арсенал" (1929)

Несмотря на строгие приказы и то, что Довженко вынужден был создавать пропагандистские фильмы, он решался проявлять свой креатив. Так произошло с пропагандистской кинолентой "Арсенал", рассказывающей о легендарном столичном заводе, где зимой 1918-го произошло восстание против УНР: почти все из его участников были убиты до прихода красной армии. Впрочем, "Арсенал" Довженко полон метафор, символов, гротеска, гиперболизированных героев и карикатурных "врагов революции".

"Земля" (1930)

"Землю" Александра Довженко можно назвать настоящей легендой, которая принесла автору всемирную славу. Его считают одой труду, поэтическим изображением украинского села. Украинцу удалось перенести через экраны символы и мировоззрение нации, соединив их с нарушением проблемы коллективизации. За откровенность художнику пришлось заплатить высокую цену – фильм запретили в СССР из-за "идеологических разногласий".

"Щорс" (1939)

Исторический фильм "Щорс" рассказывает о полководце, герое гражданской войны Николае Щорсе. Сюжет разворачивается в Украине в 1919 году, когда красная армия шла в Киев и стояли бои с войсками Петлюры и Драгомирова. В противоположность своим предыдущим произведениям, здесь Довженко применил социалистический реализм. Несмотря на то, что фильм заказал Сталин, украинский режиссер имел собственное видение картины, поставив большевистское кино на украинском фоне.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как в Торонто представили украинскую ленту "Ты – Космос", поразившую иностранную публику: лучше, чем голливудские фильмы.

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