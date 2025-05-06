'Игра в кальмара': Netflix показал напряженный трейлер третьего сезона и ответил на главный вопрос фанатов

После шокирующего финала второго сезона "Игры в кальмара" Netflix наконец-то дал фанатам то, чего они ждали с декабря 2024-го – официальный трейлер третьего сезона. И главное: он отвечает на вопрос, который не давал покоя зрителям – выжил ли Сон Ки Хун (Игрок 456).

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В первом официальном трейлере к третьему сезону показали, что Ки Хун жив, и более чем когда-либо готов продолжить борьбу против игры. Ролик-анонс появился в YouTube.

Трейлер был обнародован 6 мая. В нем мы видим, что в зал ко всем игрокам выносят коробку, похожую на гроб. На ней виднеется яркий розовый бант, что намекает на символический подарок для всех. Когда игроки поднимают крышку этого "гроба", они видят в коробке самого Сон Ки Хуна, который вдруг оживает. Именно это дает понять, что он снова в игре.

Третий сезон продолжит историю восстания, которое казалось обреченным после смерти Чон Бэ – близкого друга главного героя – в последних минутах второго сезона.

Премьера нового сезона запланирована на 27 июня 2025 года.

Напомним, второй сезон завершился драматично: Ки Хун, бывший победитель первой игры, возвращается к новому циклу смертельных испытаний, пытаясь уничтожить систему изнутри. Вместе с детективом Хван Чун Хо и наемниками Чхве У Сока он устраивает восстание, которое завершается провалом. Ки Хун попадает в плен, а его друг Чон Бэ погибает от пули ведущего прямо на его глазах. Финальная сцена второго сезона оборвалась на моменте, когда Ки Хуна ведут к казни, оставляя фанатов в напряжении.

Третий сезон, по словам шоураннера Хван Дон Хёка, "станет самым амбициозным из всех". В нем будут раскрыты тайны организаторов игры, новые смертоносные этапы, политические манипуляции вокруг наблюдателей и главное – окончательное противостояние между Ки Хуном и Ведущим.

"В третьем сезоне, который несколько отличается от первого и второго, будет больше поворотов и конфликтов между персонажами – что-то немного другое, сложнее. Все будет хаотично, и вы не будете знать, куда мы вас ведем", – заинтриговал он.

Также стало известно, что в актерский состав вернутся Ли Джон Дже (Ки Хун), Ви Ха Джун (Хван Чун Хо), а также новые персонажи – среди них Кан Но Иль, бывшая военная из Северной Кореи, которая уже стала одной из самых ярких фигур второго сезона.

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