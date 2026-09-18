«Город с химерами: Дело Бейлиса». В Украине снимают исторический триллер о Киеве начала XX века

KeySee Production и UPHub разрабатывают масштабный исторический триллер "Город с химерами: Дело Бейлиса" при поддержке Украинского культурного фонда.

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Фильм станет второй частью масштабной кинотрилогии, посвященной самобытности, страсти и авантюрному духу Киева начала XX века.

Руководительницей и продюсером проекта является Виктория Бурдукова. В сценаристскую группу вошли Андрей Кокотюха – признанный мастер ретро-детективов о Киеве начала прошлого века — в сотрудничестве с Анной Жижей. Среди успешных совместных художественных работ Виктории Бурдуковой и Анны Жижи – драматический сериал "Поезд", отмеченный престижными международными наградами и номинациями.

Кинематографическая вселенная Киева: трилогия персонажей и прорывов

Проект открывает для зрителя Киев не как далекую провинцию, а как самостоятельный, бурный центр современной культуры, интеллектуальных баталий и амбициозных открытий. Это не сухие биографические хроники, а приключенческие, живые истории, где каждый фильм раскрывает отдельную движущую силу эпохи:

"Дом с химерами" (в производстве) – линия Искусства через харизматичную и эксцентричную фигуру архитектора Владислава Городецкого;

"Город с химерами: Дело Бейлиса" (в стадии разработки) – линия общественного мнения, журналистского расследования и солидарности киевлян против произвола системы;

"Небо с химерами" (в разработке) – линия Технического прогресса и смелости нового поколения новаторов, вдохновленная фигурой юного Игоря Сикорского.

Все части цикла объединены общим метафорическим пространством "Киева с химерами" и сквозными персонажами, которые путешествуют сквозь ключевые события города.

"Дело Бейлиса": триллер о силе общественной солидарности

В центре второй части трилогии – резонансный судебный процесс 1911–1913 годов над Менделем Бейлисом, безосновательно обвиненным в ритуальном убийстве подростка. Вместо классического зала суда зритель увидит жанровый синтез исторического триллера, детектива и напряжённой драмы персонажей.

Особое внимание уделяется формированию общественной позиции и силе свободного слова: сквозной герой трилогии, журналист Безпалый, проходит путь от погони за громкой городской сенсацией до осознания личной ответственности и выбора в пользу правды.

"Киев в начале ХХ века был европейским, дерзким, полным энергии и талантливых людей, способных мыслить масштабно и отстаивать свои принципы. Наша цель – показать этот магнетический мир через увлекательное, динамичное кино. "Дело Бейлиса" в нашей трилогии – это история не о жертвах, а о субъектности киевлян, силе общественного мнения и непобедимом стремлении к справедливости", – отмечает продюсер проекта Виктория Бурдукова.

Творческая группа проводит консультации с ведущими историками и экспертами в области культуры, чтобы достоверно воссоздать многогранную социальную структуру, мультикультурность и характер Киева того времени.

Съемки фильма планируется начать в 2027 году, а на киноэкранах зрители увидят его в 2028 году.