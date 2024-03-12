Голый Джон Сина помог установить рекорд на 'Оскаре': всплыли подробности пикантного номера с 'куклой Кена'

Церемония вручения премии "Оскар 2024" завоевала внимание рекордного количества зрителей за последние четыре года, согласно данным аналитической компании Nielsen. 19,5 млн человек следили за трансляцией мероприятия, что на 4% больше, чем в прошлом году, когда показатели составляли 18,8 млн. Это знаменует собой положительный тренд, ведь в течение предыдущего десятилетия количество зрителей "Оскара" неуклонно падало, достигнув минимума в 18 миллионов в 2020 году.

Издание Deadline подчеркивает, что последний "Оскар" стал настоящим триумфом, ведь ему удалось не только преодолеть кризис предыдущих лет, но и установить новый рекорд по количеству зрителей. Вполне вероятно, что этому поспособствовал актер-рестлер Джон Сина, вышедший на сцену театра Dolby, где традиционно проходит премия, совершенно голым.

Как известно, Сина разделся для "Оскара" не по собственному желанию. Это была затея организаторов, которые хотели таким образом напомнить публике знаменитый "голый скандал" 1974 года, когда на сцену внезапно выбежал совершенно голый художник, фотограф и активист движения за права представителей ЛГБТ-сообщества Роберт Опель.

Вот только актер-рестлер был голым не совершенно. Этого не было видно рядовым зрителям, однако на самом деле на знаменитости было специальное белье на липучках без бретелей. То есть переднюю и заднюю часть тела Сины ниже пояса прикрыли специальной бежевой тканью, почти идентичного цвета с оттенком его кожи.

Актер же, выйдя на сцену, прикрывал свои интимные места огромным конвертом, в котором лежала карточка с именем победителя в категории "Лучший дизайн костюмов". Символично-иронично прозвучала фраза голого Сины о том, что "костюмы, возможно, самое главное в шоу-бизнесе".

И хотя в конце концов Сину "спасли" накидкой, закулисные фото актера в его приклеенном белье раскрывают, что на самом деле он не был полностью обнажен. То есть, если бы рестлер случайно уронил конверт из рук, ничего сверхпикантного присутствующие в зале, а также киноманы у экранов не увидели бы. Тем не менее этот фрагмент стал одним из самых громких за всю церемонию и, вероятно, повлиял на рекордные рейтинги шоу.

Журнал PEOPLE также опубликовал некоторые подробности об образе Сины. В частности, комментарии организаторов относительно этого достаточно рискованного момента, который мог повлечь за собой штрафы и жалобы. К счастью, этого удалось избежать, в том числе и благодаря тому, что интимные места Сины все же спрятали.

Кроме того, оказывается, обнаженный вид знаменитости – это прямая отсылка к его роли Кена-Русала в блокбастере "Барби".

"Мы позаботились о том, чтобы по всем параметрам он выглядел точно как кукла Кена", – рассказал исполнительный вице-президент Walt Disney Television Роб Миллс.

OBOZ.UA писал обо всех победителях "Оскара". Посмотреть полный список можно по ссылке.

Также мы рассказывали, что изюминкой вечера, безусловно, стал перформанс Кена из фильма "Барби", который уже успел стать культовым. Исполнитель роли Райан Гослинг зажег на сцене с хитом I'm Just Ken, чуть не доведя публику до истерического смеха.

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