Главному герою уже 94: как за два десятилетия сменились актеры 'Малышки на миллион'. Фото тогда и сейчас

Два десятилетия назад на экраны вышла культовая спортивная драма "Малышка на миллион", захватив сердца не только зрителей, но и кинокритиков. Фильм по сей день имеет хорошие отзывы и занимает 180-ю строчку в списке 250-ти лучших по версии платформы IMDb.

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Выйдя в 2004 году, лента "Малышка на миллион" стала настоящим феноменом, завоевав четыре "Оскара" – за лучший фильм, лучшую режиссерскую работу (Клинт Иствуд), лучшую женскую роль (Хиллари Свенк) и лучшую мужскую роль второго плана (Морган Фримен) Кроме того, картину отметили двумя "Золотыми глобусами".

Сюжет рассказывает о непростой судьбе спортсменки Мэгги Фицжеральд (Хиллари Свенк), мечтающей стать звездой женского бокса. Благодаря амбициям и упорному труду ей удалось добиться значительных успехов. Своими достижениями она также обязана тренеру – боксеру в отставке Фрэнки Данну (Клинт Иствуд), который сначала не хотел брать ответственность за девушку. Сам учитель ведет одинокий образ жизни, не общаясь с единственной дочерью. После того, как Мэгги доказывает профессионализм на ринге, Данн все же переступает через принципы.

Впоследствии девушка становится в глазах пожилого мужчины не просто спортсменкой, а близкой подругой, заполняющей огромную пустоту, вызванную нелегкой жизнью. Карьера Мэгги стремительно взмывает вверх, но несчастный случай на ринге заставляет ее попросить Фрэнки о последней услуге.

OBOZ.UA собрал фото героев после 20 лет с момента премьеры. Старшему из них, а именно известному американскому актеру Клинту Иствуду, выступившему режиссером и композитором фильма, в этом году исполнилось 94 года.

Мэгги Фицжеральд – Хиллари Свенк

Хиллари Свенк в роли Мэри Маргарет "Мэгги" Фицжеральд, целеустремленной боксерки с трагической судьбой.

Фрэнки Данн – Клинт Иствуд

Клинт Иствуд в роли Фрэнки Данна, грубого, но дружелюбного пожилого тренера по боксу.

Эдди Дюпри – Морган Фримен

Морган Фриман в роли Эдди Дюприса, ассистента Данна в спортзале и бывшего боксера.

"Опасный" – Джей Барушель

Джей Барушель в роли "Опасного" Дилларда, борющегося с Флиппо Бам-Бам Барчем, простоватым боксером.

Шоурелль Берри – Энтони Маки

Энтони Макки в роли Шоурелла Берри, чрезмерно упорного боксера и частого посетителя спортзала Данна.

Эрлайн Фитцжералд – Марго Мартиндейл

Марго Мартиндейл в роли Эрлайна Фицжеральд, эгоистической матери Мэгги.

Марделл Фитцжералд – Рики Линдхоум

Рики Линдгом в роли Марделл Фицжеральд, сестры Мэгги, обворовывающей ее благополучие.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как сложилась судьба актеров культового фильма "Леон" спустя 30 лет после премьеры: кого-то уже нет в живых. Фото – смотрите в нашем материале.

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