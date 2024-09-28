Кого-то уже нет в живых: как сложилась судьба актеров культового фильма 'Леон' спустя 30 лет после премьеры. Фото тогда и сейчас

Культовый французский фильм "Леон" режиссера Люка Бессона, на котором выросло не одно поколение киноманов, вышел на экраны ровно 30 лет назад. По данным сайта IMDb, по состоянию на 28 сентября 2024 года лента занимает 40-ю строчку списка "250 самых рейтинговых фильмов", который базируется на оценках зрителей и критиков.

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Где еще, как ни в "Леоне" можно увидеть юную Натали Портман в динамичном дуэте с молодым Жаном Рено. OBOZ.UA решил показать, как изменились актеры французского шедевра с 1994 года.

Натали Портман

На площадку кинофильма Портман попала в 13-летнем возрасте, а роль Матильды Ландо актриса получила со второй попытки. После выхода "Леона" в кинотеатрах Наталья стала настоящей звездой. В одном из интервью знаменитость призналась – пройти кастинг было нелегко. В частности, проблема прежде всего заключалась в возрасте Портман. Увидев девочку среди претендентов Бессон, также выступивший сценаристом ленты, однозначно заявил – она слишком юная. Впрочем Портман не опустила руки и все же получила вожделенную роль, попав на прослушивание во второй раз.

Сейчас в наследии 43-летней Натали множество выдающихся фильмов, в том числе психологический триллер "Черный лебедь". За роль главной героини Нины Портман получила статуэтку "Оскар" в 2011 году.

Жан Рено

Актерскую карьеру Рено начал еще в начале 80-х годов прошлого столетия. Первой работой французской звезды был документальный фильм под названием "Гипотеза украденной картины". Однако настоящая популярность и признание Голливуда подарил ему фильм "Леон", где 46-летний артист предстал в образе главного героя – наемного убийцы по имени Леон.

Сейчас актеру 76 лет и он активно продолжает сниматься в кино. В 2019-м Рено сыграл в фильме украино-бельгийского производства "Полина и тайна киностудии".

Гэри Олдмен

Фанатам "Леона" хорошо знакомый английский актер Гери Олдмэн, исполнивший в фильме роль Нормана Стэнсфилда – убийцы Матильды. Как известно, успех к британцу пришел далеко не сразу, однако самоотдача и ответственный подход к делу всей жизни принесли плоды.

Такие знаменитости, как Брэд Питт, Дэниел Рэдклифф, Кристиан Бэйл называли 66-летнюю знаменитость своим любимым актером. Гери можно было увидеть в таких культовых кинолентах, как "Гарри Поттер", "Бэтмен" и в нашумевшем "Оппенгеймере".

Дэнни Айелло

Американский актер, сыгравший в фильмах "Гудзонский ястреб", "Леон", "Власть Луны", "Специалист по съему", "Пурпурная роза Каира", был известен по своим амлуа героев-полицейских, отважных гангстеров, и даже простых работяг с жестким характером.

Персонажи Айелло были хорошо понятны зрителям и подкупали своим ироническим юмором. В "Леоне" ему досталась роль мафиози Тони. Дэнни ушел из жизни в 2019-м, на 87 году жизни.

Эллен Грин

Эллен Грин известна не только как актриса, но и как певица и танцовщица кабаре. В фильме 43-летняя американка сыграла мачеху Матильды. Три десятилетия спустя, в свои 73 года Грин продолжает сниматься в кино и на телевидении.

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