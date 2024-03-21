Где посмотреть онлайн фильм '20 дней в Мариуполе', который получил 'Оскар'

Оскароносный документальный фильм Мстислава Чернова "20 дней в Мариуполе" теперь доступен для покупки на ряде официальных платформ. Онлайн-премьера фильма на украинских сервисах состоялась 21 марта.

Приобрести фильм можно в Sweet.TV, Megogo, Київстар ТБ, Takflix и Volia TV. Об этом OBOZ.UA сообщила пресс-служба украинского кинодистрибьютора "Артхаус Трафик".

Фильм создали члены команды Associated Press, ставшие последними международными журналистами в окруженном Мариуполе. Они продолжили работу в осаде и зафиксировали кадры, позже ставшие образами войны: смерти детей, массовые захоронения, разбомбленный роддом и другие ужасы россиян.

Кинокритики и зрители восприняли ленту положительно: на сайте Rotten Tomatoes фильм получил 100% рейтинг и награду "Сертифицированная свежесть", присуждаемую картинам с лучшими рецензиями. Рейтинг на платформе IMDb – 8,6 из 10, на Metacritic – 83 балла из 100 со значком "Обязательно для просмотра".

Показы фильма на больших экранах длятся в избранных кинотеатрах страны. Актуальный список – ищите в нашем материале.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как "20 дней в Мариуполе" принес Украине первый "Оскар". "Увидев это кино, навсегда остаешься с ним жить", – комментируют феномен киноэксперты.

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