'Форсаж' превратят в сериал: первые детали

Стриминговая платформа Peacock официально начала работу над сериалом по мотивам франшизы "Форсаж". Более того, телевизионный проект, который станет спинофом серии фильмов, планируется не один.

Видео дня

Об этом во время презентации NBCUniversal в Нью-Йорке объявил звезда серии Вин Дизель. На сцене он появился вместе с ведущим Джимми Фэллоном, пишет издание Variety.

Дизель, который выступал продюсером большинства полнометражных "Форсажей", рассказал, что последнее десятилетие авторы франшизы замечали, что фанатам хочется большего – чтобы истории знакомых персонажей и их личные сюжеты расширили. При этом команде хотелось зайти именно в телевизионный формат. "Сегодня у меня есть новость: Peacock запускает четыре сериала во вселенной "Форсажа"", – сообщил Дизель.

Хотя актер и продюсер рассказал о планах на несколько телевизионных проектов, источники, знакомые с ситуацией, пока подтверждают работу только над одним шоу. Другие сериалы пока находятся на разных стадиях разработки в Universal TV.

Каким будет сюжет телевизионного спинофа, пока держат в секрете. Но Дизель обещает, что он достойно продолжит традицию экшн-фрашизы.

Уже известно, что авторами сценария пилотной серии для многосерийного "Форсажа" станут Майк Дэниелс ("Сыны анархии", "Оттенки синего") и Вулф Коулман ("Оттенки синего"). Они же выступят шоураннерами и исполнительными продюсерами. Вин Дизель вместе с Сэмом Винсентом будут продюсировать проект от компании One Race. Также к команде продюсеров присоединились Нил Мориц, Пауэн Шетти, Джефф Киршенбаум и Крис Морган. За производство отвечает Universal Television.

Если сериал на Peacock увидит свет, он не будет первым опытом франшизы на ТВ. Ранее Netflix в течение шести сезонов (с 2019 по 2021 годы) транслировал мультсериал "Форсаж: Шпионские гонки".

На сегодня франшиза "Форсаж" насчитывает 11 фильмов, а релиз финальной части под названием "Fast Forever" запланирован на 2028 год. Совокупно эти ленты заработали в мировом прокате более 7 миллиардов долларов. Первая часть "Форсажа" вышла в 2001 году. В честь 25-летия фильма 13 мая на Каннском кинофестивале устроят специальный ночной показ.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, будет ли второй сезон у сериала "Гарри Поттер", который должен стартовать в это Рождество на HBO.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.