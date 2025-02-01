Фильм Мстислава Чернова "2000 метров до Андреевки" завоевал награду на фестивале "Санденс"
40-летний фотожурналист и писатель Мстислав Чернов, чей фильм "20 дней в Мариуполе" принес Украине первый в истории "Оскар", стал лауреатом американского фестиваля "Санденс". Его новая лента "2000 метров до Андреевки" получила награду за лучшую режиссуру в категории "Документальное кино".
Соответствующая информация появилась на сайте Sundance Film Festival. По словам индийского сценариста Судипа Шарма, военному корреспонденту удалось создать проект, где он соединил ужасную красоту освобождения родного края и отражение бессмысленности этой войны.
"Окруженное минами и доступное только через крошечный клочок леса, за который ведутся бои метр за метром, село Андреевка, Украина лежит в руинах. После фильма "20 дней в Мариуполе" (кинофестиваль "Санденс" 2023 года) украинский режиссер и журналист Мстислав Чернов возвращается с потрясающим изображением жизни в окопах и в битве за это маленькое место, отчаянной борьбы с Россией за освобождение украинской нации. В этой картине тотальной войны – от командных центров, управляющих солдатами, до похорон погибших и жестоких боев людей, которые всего несколько лет назад были гражданскими, – Чернов создал замечательный фильм об ужасной красоте освобождения родного дома, одновременно непоколебимо глядя на бессмысленность и ужас самой войны", – высказался о фильме эксперт.
Что известно о фильме "2000 метров до Андреевки"
Документальная кинокартина раскрывает историю освобождения села Авдеевки под Бахмутом воинами 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ. Съемочный процесс начался в сентябре 2023 года во время украинского контрнаступления в Донецкой области. Большинство кадров Мстиславу Чернову удалось получить благодаря специальным камерам, встроенным в шлемы защитников.
В фильме "2000 метров до Андреевки" журналист соединил жуткие кадры уничтоженного села и раскрыл характеры защитников. Воины 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ делились историями о своей прежней жизни и выражали желание как можно скорее достичь мира на родной земле. К сожалению, иногда кадры проекта прерывались словами режиссера, где он сообщал о гибели некоторых военных.
Стоит отметить, что после премьеры документальной ленты, которая состоялась 23 января на фестивале "Санденс", она собрала большое количество положительных отзывов от мировых критиков. Один из экспертов отметил: "Со времен "Рестрепо" Тима Гетерингтона и Себастьяна Юнгера не было такого проницательного и увлекательного взгляда с передовой".
Кроме Мстислава Чернова, над созданием фильма работали: фотограф Associated Press Александр Бабенко, продюсеры Мишель Мизнер и Рейни Аронсон-Рат, композитор и музыкальный продюсер Сэм Слейтер.
Ранее OBOZ.UA рассказал, что "украинский Брэд Питт" завоевал главную награду на фестивале в Марракеше.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!