Фильм Мстислава Чернова '2000 метров до Андреевки' завоевал награду на фестивале 'Санденс'

40-летний фотожурналист и писатель Мстислав Чернов, чей фильм "20 дней в Мариуполе" принес Украине первый в истории "Оскар", стал лауреатом американского фестиваля "Санденс". Его новая лента "2000 метров до Андреевки" получила награду за лучшую режиссуру в категории "Документальное кино".

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Соответствующая информация появилась на сайте Sundance Film Festival. По словам индийского сценариста Судипа Шарма, военному корреспонденту удалось создать проект, где он соединил ужасную красоту освобождения родного края и отражение бессмысленности этой войны.

"Окруженное минами и доступное только через крошечный клочок леса, за который ведутся бои метр за метром, село Андреевка, Украина лежит в руинах. После фильма "20 дней в Мариуполе" (кинофестиваль "Санденс" 2023 года) украинский режиссер и журналист Мстислав Чернов возвращается с потрясающим изображением жизни в окопах и в битве за это маленькое место, отчаянной борьбы с Россией за освобождение украинской нации. В этой картине тотальной войны – от командных центров, управляющих солдатами, до похорон погибших и жестоких боев людей, которые всего несколько лет назад были гражданскими, – Чернов создал замечательный фильм об ужасной красоте освобождения родного дома, одновременно непоколебимо глядя на бессмысленность и ужас самой войны", – высказался о фильме эксперт.

Что известно о фильме "2000 метров до Андреевки"

Документальная кинокартина раскрывает историю освобождения села Авдеевки под Бахмутом воинами 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ. Съемочный процесс начался в сентябре 2023 года во время украинского контрнаступления в Донецкой области. Большинство кадров Мстиславу Чернову удалось получить благодаря специальным камерам, встроенным в шлемы защитников.

В фильме "2000 метров до Андреевки" журналист соединил жуткие кадры уничтоженного села и раскрыл характеры защитников. Воины 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ делились историями о своей прежней жизни и выражали желание как можно скорее достичь мира на родной земле. К сожалению, иногда кадры проекта прерывались словами режиссера, где он сообщал о гибели некоторых военных.

Стоит отметить, что после премьеры документальной ленты, которая состоялась 23 января на фестивале "Санденс", она собрала большое количество положительных отзывов от мировых критиков. Один из экспертов отметил: "Со времен "Рестрепо" Тима Гетерингтона и Себастьяна Юнгера не было такого проницательного и увлекательного взгляда с передовой".

Кроме Мстислава Чернова, над созданием фильма работали: фотограф Associated Press Александр Бабенко, продюсеры Мишель Мизнер и Рейни Аронсон-Рат, композитор и музыкальный продюсер Сэм Слейтер.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что "украинский Брэд Питт" завоевал главную награду на фестивале в Марракеше.

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