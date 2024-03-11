'Это победа правды': советник мэра Мариуполя отреагировал на Оскар для фильма '20 дней в Мариуполе'

Награждение "Оскаром" документального украинского фильма "20 дней в Мариуполе" – одна из значительных побед Украины во время войны с российскими оккупантами. Вручение украинской ленте о событиях в блокадном городе самой престижной награды в кинематографе – это победа правды над ложью Кремля.

Об этом сказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в интервью OBOZ.UA. Он поделился впечатлениями от просмотра первого украинского оскароносного фильма.

По словам Андрющенко, "20 дней в Мариуполе" – самый мощный фильм, который он видел в своей жизни. Это "гениальное кино" поможет в будущем Украине и самому Мариуполю, ведь хранит память о преступлениях России и подвиге украинцев.

"Он очень мощный, он, пожалуй, самый мощный, что я видел в своей жизни, это касается и документального, художественного и любого кино. Он абсолютно подлинный и все время ты будто находишься во всех тех событиях напрямую, без преувеличений, просто такая реальность, какая она есть. Это просто гениальное кино", – восторженно прокомментировал Андрющенко.

Советник мэра Мариуполя также подчеркнул, что снять такой фильм в условиях войны является подлинным подвигом, который должен быть отмечен и государственными наградами.

"Это гениальный поступок и это действительно больше чем просто кино, потому что снять такое кино в тех условиях – это настоящий подвиг, который я надеюсь найдет не только отзыв в Оскаре, но и еще он вполне заслуживает государственной награды по меньшей мере, учитывая, что у нас их давали и за меньшие достижения некоторым людям. Поэтому действительно нет достаточных слов, чтобы описать все, что касается этого фильма на самом деле", – сказал советник городского головы Мариуполя.

По словам Андрющенко, этот "Оскар" имеет огромное значение для Украины. Ведь благодаря этому отличию весь мир узнает правду о страшной войне, которую ведет Россия во главе с кровавым диктатором Владимиром Путиным против Украины.

"Это – победа правды, это надежда на то, что все-таки в конце концов весь мир не просто увидит, а поймет нас, и это ответ всем российским пропагандистам, нашим врагам. Эта победа это больше, чем просто художественная победа. Это одна из больших побед Украины, в том числе во время этой войны", – подчеркнул советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Как сообщал OBOZ.UA:

Документальный фильм "20 дней в Мариуполе" выиграл первый "Оскар" для Украины. Лента сняла украинский видеограф и военный журналист Мстислав Чернов, который в течение 20 дней был в окруженном городе и документировал происходящие там события. Над фильмом также работали фотограф Евгений Малолетка и продюсер Василиса Степаненко.

В своей речи на Оскаре Мстислав Чернов признался, что хотел бы никогда не снимать этот фильм, а статуэтку без раздумий променял бы на свет в Украине.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на награждение "Оскаром" документального украинского фильма "20 дней в Мариуполе". Глава государства заявил, что лента показывает правду о российском терроризме и Украина никогда не забудет ни один день Мариуполя, его защитников и защитниц.

Победа "20 дней в Мариуполе" на Оскаре 2024 года вызвала истерику в РФ. Россияне обозвали фильм "фейком", обвинили команду в монтаже, лжи и фотошопе. Российские каналы просто проигнорировали нынешнее вручение наград.

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