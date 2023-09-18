Украину на Оскаре-2024 будет представлять '20 дней в Мариуполе': о чем этот фильм. Трейлер

Украинский Оскаровский комитет избрал фильм, претендующий на премию "Оскар" от нашей страны. Им стал фильм "20 дней в Мариуполе" украинского журналиста и фотографа Мстислава Чернова.

Вместе с Черновым над картиной работали фотограф Евгений Малолетка и продюсер Василиса Степаненко. Об этом сообщается на странице комитета в Facebook (чтобы посмотреть трейлер, доскролльте до конца страницы).

В национальном отборе принимали участие пять картин: "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова, "Железные бабочки" Романа Любого, "Памфир" Дмитрия Сухолиткого-Собчука, "Териконы" Тараса Томенко и "ШТТЛ" Адриена Уолтера.

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Фильм-победитель был избран путем голосования членами Украинского Оскаровского Комитета, главой которого является режиссер Валентин Васянович.

Лента рассказывает о начале полномасштабной войны – бомбардировке жилых домов и роддома, постоянных обстрелах. А также о том, как обычные мариупольчане реагировали на это. "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова стал самым кассовым документальным фильмом в истории Украины.

Напомним, в 2019 году от Украины на премию "Оскар" был выдвинут фильм Наримана Алиева "Домой" (Evge), 2020-го – "Атлантида" Валентина Васяновича (Atlantis), 2021-го – "Плохие дороги" Натальи Ворожбит, в 2022 году – "Клондайк" Марины Эр Горбач. За время независимости Украина в разные годы более 10 раз выдвигала фильмы на премию "Оскар", однако ни один из них не попал в список номинантов.

Ранее OBOZREVATEL писал о скандале, который вспыхнул вокруг фильма "Юрик" о блокаде Мариуполя.

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