Названы лучшие фильмы и сериалы года: версия IMDb

Сайт IMDb, который собирает оценки кино и сериалов, подвел итоги 2025 года. Агрегатор назвал лучшие фильмы и телешоу последних 12 месяцев, а также собрал топ самых популярных знаменитостей.

Рейтинги были составлены на основе фактических просмотров страниц на этом сервисе. Все новинки в списке были выпущены в этом году и заняли самые высокие позиции в рейтинге IMDbPro MOVIEmeter в течение последних 12 месяцев.

Лучшие фильмы

Определенной неожиданностью можно назвать, что в верхнюю тройку вошли два хоррора. "Оружие" рассказывает о маленьком городке, где одной ночью внезапно исчезают все ученики одного класса. А "Грешники" пересказывает историю музыкантов, которые крадут крупную сумму денег у мафии и открывают на них блюз-бар, но внезапно сталкиваются со сверхъестественной силой. А первое место занял новый "Супермен" Джеймса Ганна с Дэвидом Коренсветом в главной роли. Вот полный рейтинг.

Супермен

Оружие

Грешники

Одна битва за другой

Мир Юрского периода: Возрождение

Франкенштейн

Счастливчик Гилмор 2

Громовержцы

Миссия невозможна: Финальная расплата

F1: Фильм

Лучшие сериалы

Главный сюрприз рейтинга в том, что туда не попал один из главных хитов Netflix – сериал "Очень странные дела", который сейчас находится в стадии показа завершающего сезона. Шоу начали продвигать ближе к концу года, поэтому оно не собрало такого же количества просмотров, как лидеры: "Белый лотос" и "Последние из нас" от НВО и научно-фантастический "Разрыв" от Apple TV+. Netflix доминирует в списке по количеству попаданий – в рейтинге он представлен вторым сезоном "Уэнздей", новой частью "Чудовищ", детективом "Отдел нераскрытых дел" и новым "Черным зеркалом". Вот главная сериальная десятка года.

Белый лотос

Последние из нас

Разрыв

Уэнздей

Игра в кальмара

Декстер: Воскрешение

Чудовища

Отдел нераскрытых дел

Андор

Черное зеркало

Самые популярные знаменитости

Звезды, страницы которых в этом году пользователи IMDb просматривали чаще всего, так или иначе были задействованы в основных кино- и телепроектах года.

Изабела Мерсед (Последние из нас)

Эйми Лу Вуд (Белый лотос)

Мэтью Гуд (Отдел нераскрытых дел)

Том Круз (Миссия невыполнима: Финальная расплата)

Сидни Суини (Королева ринга)

Бритт Ловер (Разрыв)

Сидни Чендлер (Чужой: Земля)

Уолтон Хоггинс (Белый лотос)

Дэвид Коренсвет (Супермен)

Ванесса Кирби (Фантастическая четверка)

