'Эмили в Париже' возвращается! Netflix показал стильные образы Лили Коллинз в новом сезоне шоу

После долгого ожидания сериал "Эмили в Париже" наконец-то вернется на Netflix этим летом, а первая половина 4 сезона выйдет уже 15 августа. Кроме любовных интриг и успешной карьеры главной героини, фанаты шоу ждут новых модных образов.

Хотя французские коллеги героини Лили Коллинз окрестили ее стиль словом "ringarde" (франц. – банальный), на самом деле вкус Эмили уместнее назвать экстравагантным и максималистским. Как пишет Bustle, аутфиты американки – антитезис сдержанной парижской элегантности.

Известная художница по костюмам Патриция Филд, работавшая над первыми двумя сезонами сериала, подтвердила, что гардероб главной героини состоит из "модных утверждений". На языке Эмили – это противоречивые принты, яркие цвета и смелые силуэты.

В среду, 5 июня, Netflix опубликовал фотографии с 4 сезона, и, пожалуй, это будет самая роскошная часть. Так считает даже сама Коллинз. Поделившись снимками в Instagram, она написала: "С каждым новым сезоном приходят новые модные варианты, и зимний гардероб Эмили вас не разочарует".

Кобальтовый синий костюм Эмили

В то время как Эмили профессионально развивается, как мастер цифрового маркетинга, ее стиль становится более подходящим для деловых встреч. В одной сцене, например, она надела костюм-тройку кобальтового синего цвета.

Мастер-класс по текстурам

Вместо того чтобы смешивать принты (фирменная техника стилизации героини), она играет с текстурами в желтом образе, сочетая блузку с кожаной курткой и вельветовой мини-юбкой. Даже ее аксессуар вносит свою лепту в лук: стеганная сумка с длинной бахромой. Масляно-желтый называют новым нейтральным цветом. Однако Эмили не склоняется к модному приглушенному тону, вместо этого она выбирает насыщенный оттенок ананаса.

Нельзя обойти вниманием монохроматический образ Минди. Персонаж, которую играет Эшли Парк, одета в кобальтово-голубое мини-платье с завышенной талией. Как подметили авторы Telegram-канала "Культурная Прачечная", цветовая гамма изображения "приятна", ведь напоминает цвета флага Украины.

Зимний гламур

Большинство модниц обычно не совмещают плюшевое пальто с другим пушистым элементом одежды – в этом случае сумочкой. Но вдвойне пушистый наряд Эмили в бежевых тонах выглядит стильно. Ей также удается добавить дух Рождества к нейтральной базе. Она надела красный шарф и зеленые перчатки, а серьги в форме елок подходят к украшенным деревьям на заднем плане.

Максималистское воздержание

Этот наряд доказывает, что Эмили знает, как успокоить свое пристрастие к противоречивым максималистским принтам – выбрать разнообразие. Она носит блузку с рюшами и рукавами в перьях, при этом сохраняя стиль отточенным благодаря структурированному желтому платью с гусиными лапками поверх блузки. Героиня также добавляет серое пальто, элемент "тихой роскоши", еще больше приглушающий образ.

Маленькое черное платье

В то время как большинство инсайдеров моды называют маленькое черное платье основным предметом гардероба, Эмили предпочитает, чтобы ее шкаф напоминал радугу. Однако в 4 сезоне она доказывает, что тоже может носить этот элемент одежды. Проводя время с Габриэлем, американка надевает водолазку с длинными рукавами.

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