'Эмили в Париже' продлили на 5 сезон: что ждет зрителей в новых сериях

Американская компания Netflix продлила комедийно-драматический телесериал "Эмили в Париже" на 5 сезон. По словам актрисы Лили Коллинз, сыгравшей главную роль в ленте, в новых сериях зрители смогут увидеть сильные изменения в жизни ее персонажа.

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Как сообщает издание Netflix Tudum, после премьеры 4 сезона кинокартина за несколько дней набрала 19,9 миллиона просмотров и попала в десятку лучших в 93 странах. Безумный успех вдохновил разработчиков проекта показать поклонникам больше историй из жизни Эмили Купер.

"Мы в восторге от невероятной реакции на этот сезон "Эмили в Париже" и рады продолжить его на пятый, чтобы приключения Эмили в Риме и Париже не заканчивались", – отметил сценарист сериала Даррен Старр.

В 4 сезоне главная героиня закрутила роман с новым мужчиной Марчелло и переехала в квартиру в столице Италии, чтобы открыть еще один офис для Agence Grateau. Создатели многосерийной драмы отметили, что, несмотря на такие изменения в жизни персонажа, название и концепция драмы не изменятся: "Это не значит, что Эмили больше не будет находиться в Париже. Просто теперь она иногда будет и в Риме".

По словам Лили Коллинз, в 5 сезоне ее героиня изменит свой подход к жизни и наконец откроет сердце новому мужчине. Актриса призналась, с нетерпением ждет развития их романа.

"Марчелло – это совсем другое приключение, которое мы хотим для Эмили. Мы, наконец, желаем, чтобы Эмили имела лучший баланс между работой и личной жизнью. Мы хотим, чтобы Эмили могла улыбаться без каких-либо условий. Мы хотим видеть ее вне режима отпуска. И он приходит как раз в идеальное время", – поделилась знаменитость.

Сценарист сериала подтвердил слова звезды. Он отметил, что в новом сезоне зрители смогут подробнее исследовать отношения пары, между которой есть "настоящая искра".

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