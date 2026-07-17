"Элвин и бурундуки" возвращаются: что известно о новом фильме

Франшиза фильмов о поющих грызунах "Элвин и бурундуки" пополнится новой частью. Компания Big Shot Pictures приобрела 25% прав на эту интеллектуальную собственность и объявила, что займется разработкой новых проектов.

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Как пишет The Hollywood Reporter, в планы входит, в частности, полнометражный фильм для проката в кинотеатрах. Его производство начнется в ближайшее время, чтобы фильм смог выйти уже в конце 2028 года – к 70-летию франшизы.

Чтобы анонсировать продолжение истории, Big Shot опубликовала в Instagram-аккаунте Big Shot постер с новым дизайном Элвина и подписала: "Бурундуки возвращаются". Помимо полнометражного фильма, ожидается также создание цифрового короткометражного контента для YouTube и других платформ. Росс Багдасарян-младший и Дженис Карман из Bagdasarian Productions управляют франшизой ещё с 1970-х годов.

Созданный в 1958 году Россом Багдасаряном мир "Элвина и бурундуков" вращается вокруг Элвина, Саймона и Теодора – трех поющих братьев-бурундуков, которые живут с Дэйвом Сэвиллом, своим менеджером и официальным опекуном. За свою историю бренд успел завоевать шесть статуэток "Грэмми", пополниться несколькими телесериалами, а в 2007 году студия 20th Century Fox выпустила известный семейный фильм, который впоследствии превратился в квадрологию. В общей сложности эти четыре фильма собрали в прокате 1,5 миллиарда долларов. Последняя часть под названием "Элвин и бурундуки: Грандиозное бурундоключение" вышла в кинотеатрах в 2015 году.

Сам Брайан Роббинс, бывший глава Paramount, открыл компанию Big Shot лишь в начале этого года, но уже успел подписать выгодный контракт на дистрибуцию с Sony. Также его компания выкупила права на серию книг "Элоиза" и сейчас готовит аниме-сериал совместно с популярным стримером IShowSpeed.

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