Джонни Депп возвращается: вышел трейлер нового фильма

Джонни Депп после длительного перерыва возобновляет свою актерскую карьеру и в марте 2027 года вернется на экраны в триллере "Day Drinker" (дословно – "Дневной пьяница"). Его партнершами по экрану станут Маделин Клайн и Пенелопа Крус.

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Студия Lionsgate обнародовала жуткий трейлер будущего фильма. Мировая премьера картины назначена на 26 марта.

Сюжет "Day Drinker" разворачивается вокруг бармена на частной яхте (Клайн), которая знакомится с загадочным гостем (Депп в своей максимально эксцентричном амплуа). Официальный синопсис добавляет: "Вскоре они оказываются втянутыми в сети криминального авторитета (Крус) и обнаруживают между собой связь, которую никто не мог предвидеть".

В первом ролике, намекающем на события фильма, зрители видят седого Деппа, который зловеще произносит: "Моя история? Возможно, это история о мести. Или, возможно, о чем-то гораздо худшем. Что, если все это – история о призраках? Или, может, я просто очередной дневной пьяница?".

Этот фильм станет одной из первых голливудских картин, возвращающих Деппа на большие экраны после судебного процесса 2022 года против его бывшей жены Эмбер Херд. Другая его картина, "Эбенезер" от киностудии Paramount, выйдет в кинотеатрах 13 ноября. Кроме того, "Day Drinker" возвращает в большой Голливуд и Пенелопу Крус, которая отошла от коммерческого кино и посвятила 2026 год выпуску инди-проектов. Ее фильмы "La Bola Negra", "Приглашение" и "Бункер" получили высокие оценки критиков.

Маделин Клайн на фоне именитых коллег является относительным новичком. Она присоединилась к проекту после завершения съемок в популярном сериале Netflix "Внешние мели", в котором сыграла главную роль Сары Кэмерон.

Режиссером картины выступил Марк Уэбб, известный по романтической комедии "500 дней лета" и супергеройскому экшену "Новый Человек-паук". Он также снял скандальную экранизацию "Белоснежки" с Рэйчел Зеглер и Галь Гадот. Сценарий к "Day Drinker" написал Зак Дин.

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