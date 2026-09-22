Вышел трейлер спин-оффа "Однажды в Голливуде": когда премьера

Спин-офф последнего на сегодняшний день фильма Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" наконец получил дату премьеры. А заодно стриминговая платформа Netflix представила трейлер фильма "Новые злополучные приключения Клиффа Бута", режиссером которого выступил Дэвид Финчер.

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Первыми картину увидят посетители кинотеатров IMAX, пишет Tudum. Эксклюзивный мировой прокат начнется 25 ноября и продлится две недели. А с 23 декабря фильм станет доступен для всех на Netflix.

Действие "Новых злополучных приключений Клиффа Бута" происходит в 1977 году. С тех пор, как Клифф Бут (Брэд Питт) столкнулся с "Семьей" Мэнсона в параллельной истории Квентина Тарантино, прошло 8 лет. Карьере Клиффа пришел конец. Лос-Анджелесу больше не нужен каскадер, который уничтожает хиппи, как это было раньше. Но в Голливуде всегда хватает проблем, которые под силу решить только кому-то с уникальными (иногда внезаконными) способностями. Такому, как Клифф. Теперь он работает "решалой" – развязывает сложные ситуации для голливудских гигантов и иногда не совсем добропорядочных деятелей.

Однажды в доме Бута звонит телефон. К нему по поручению телезвезды Чарли Питерса (Скотт Каан) обращается актёрский агент Карен Кросби (Элизабет Дебики). Питерс славится тем, что сам выполняет свои трюки. Похоже, теперь ему нужен каскадер, но для довольно неожиданного задания.

А дальнейшее знакомство с другими персонажами из окружения Чарли ещё больше интригует и развлекает Клиффа: от проницательной жены Тони (Карла Гуджино) до чемпиона по профессиональному футболу, ставшего звездой экрана, Родерика "Хот Рода" Харрисона (Ягья Абдул-Матин II). А еще есть братья Вердуско (Мэтт Грув и Джей Би Тадена) – загадочные гангстеры, сеющие хаос по всему городу. То, что когда-то было сказкой, теперь превратилось в криминальную историю – коктейль из насилия, амбиций и желаний, который мог возникнуть только в Лос-Анджелесе.

"Новые злополучные приключения Клиффа Бута" Дэвид Финчер снял по сценарию Квентина Тарантино. А Брэд Питт вошел в продюсерскую команду картины.

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