'Другой Франко'. Как прошел в Киеве допремьерный показ громкой картины о самом младшем сыне 'Каменяра'

В столичном кинотеатре "Жовтень" состоялся допремьерный показ одного из самых ожидаемых украинских фильмов "Другой Франко". Историческая драма рассказывает о младшем сыне легендарного писателя – ученом и общественном деятеле Петре Франко.

По словам авторов картины, они очень надеются, что наконец-то будет устранена досадная несправедливость и о Петре Ивановиче заговорят не только историки, но и украинское общество. Показ "Другого Франко" в кинотеатрах начнется уже с 8 февраля.

В центре экранной истории – отношения двух бывших друзей: Петра Франко (главную роль исполнил Вячеслав Довженко, в юности – Роман Кулиш) и Андрея Грищука (Ахтем Сеитаблаев и Андрей Фединчик). Жену Франко Ольгу, в которую влюблены оба героя, сыграла актриса Ивано-Франковского академического музыкально-драматического театра имени Ивана Франко Надежда Левченко (в молодые годы – Лилия Юськевич). Дочерей сына "Каменяра" воплотили на экране Ирина Кудашова и Яна Коверник. К слову, Ольга Франко – тоже незаурядная личность в украинской истории. В свое время она стала автором новаторских книг по кулинарии. К одной из них написал предисловие муж известной кулинарки.

Петр Франко оставил след во многих отраслях, причем очень разнообразных, – талантливый изобретатель в естественных и точных науках, соучредитель юношеского движения "Пласт", писатель. После окончания Первой мировой войны, в которой принимал непосредственное участие, стал основателем авиационного подразделения Галицкой армии. Убегая от репрессивной машины СССР, сын Ивана Франко с семьей поселился на западе Украины, но, когда и ту часть страны оккупировали советские войска, был вынужден пойти на компромисс с властью. Однако, даже став депутатом Верховной Рады, не прекратил деятельность, которую впоследствии признают антисоветской.

По сюжету картины друг с юношеских лет Андрей Грищук появляется в доме Петра Франко с неожиданным визитом в июне 1941 года. Мужчин объединяет очень много страниц из прошлой жизни – вместе воевали в Первую мировую, попали в плен, чудом выбрались. Но потом их пути разошлись. Ближайшие друзья оказались по разные стороны политического строя. Один подчинился системе, другой продолжает тайно бороться.

"Петр Франко – очень выдающаяся личность, таких людей должны знать украинцы, – рассказал о своем герое на премьере картины актер Роман Кулиш. – К сожалению, широкой публике эта фигура не столь известна. И мы надеемся, что гораздо больше людей узнают этого человека, который становился успешным во всем, за что брался. Вижу в зале пластунов: Франко – это человек, который был соучредителем пластунского движения. Он был известным авиатором, основавшим украинский авиационный полк. А еще – политиком, писателем, ученым. Шикарная личность! И очень круто, что теперь о нем будут знать больше людей".

"Помимо всех его достижений, он был хорошим отцом, прекрасным мужем, – добавила актриса Ирина Кудашова (в фильме – младшая дочь Петра Франко). – Когда я о нем изучала информацию, узнала, что, кроме всего прочего, Петр Иванович был сценаристом двух кинолент по произведениям отца. Я очень счастлива, что у нас есть возможность восстановить историческую справедливость – сделать все возможное, чтобы фигура Петра Франко, сделавшего очень многое для украинцев, стала более известной".

"Я вам ничего не расскажу о Петре Ивановиче Франко, – заявил во время выступления на показе Вячеслав Довженко, исполнитель главной роли в картине. – Откройте "Википедию", пожалуйста. Хочу сказать только одно: спасибо, дорогие, что вспомнили одного из режиссеров картины – Виталия Малахова, которого, к сожалению, сегодня уже нет с нами".

У картины "Другой Франко" – два режиссера. Игорь Висневский и Виталий Малахов, ушедший из жизни из-за болезни осенью 2021 года. Для обоих режиссеров это первая работа в полнометражном игровом кино. Сценаристами картины стали Тарас Боровок и Дмитрий Наумов, до этого работавшие над крутыми "Благородными бродягами".

Работая над фильмом, команда консультировалась с музейными работниками Дома Франко и общалась с семьей Франко. Картина снималась как в павильонах, так и присутствовали натурные съемки. Специально для ленты построили историческую копию самолета модели "Альбатрос", который имел номер LVGC-15960, – на такой боевой машине совершал вылеты Петр Франко.

Впервые фильм увидел свет на Хмельницком кинофестивале в 2021 году. Однако до больших экранов он добрался только сейчас. В прокате картина – уже с 8 февраля. В рабочем варианте лента называлась "Третій син Каменяра".

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