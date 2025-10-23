Другая страна и горячий роман: вышел тизер 5 сезона 'Эмили в Париже'

Это официально – Эмили Купер переезжает. Стриминг Netflix наконец опубликовал долгожданный тизер 5 сезона своего романтического хита "Эмили в Париже", и действие этой части сериала будет происходить совсем не во французской столице.

Ролик начинается с известия, что пиарщица по работе едет в Рим. Там ее ждет открытие нового отделения маркетинговой фирмы Agence Grateau, которое она возглавит. А еще пылкий роман с итальянцем Марчело. Конечно, не обойдется без ярких вечеринок, моды и приключений. Новые серии шоу выйдут в декабре.

Съемки новой части начались в мае в Риме. "От парижских крыш до римских руин — мы с нетерпением ждем возможности рассказать, куда заведет нас следующая глава жизни Эмили", — сказал тогда создатель сериала Даррен Стар. Съемки нового сезона проходили также в Венеции, во дворце Даниэли с видом на лагуну.

К роли Эмили вернется Лили Коллинз. Ее возлюбленного Марчело сыграет Эудженио Франческини. Также в касте мы увидим Филиппин Леруа-Больйо (Сильви Грато), Эшли Парк (Минди Чен), Лукаса Браво (Габриэль), Сэмюэля Арнольда (Жюльен), Бруно Гуэри (Люк), Уильяма Абади (Антуан Ламбер) и Люсьена Лависконта (Альфи). В пятом сезоне к актерскому составу присоединится Минни Драйвер, которая сыграет принцессу Джейн – подругу-аристократку начальницы Эмили Сильви.

Известно, что события пятого сезона "Эмили в Париже" стартуют в Риме – в Вечном городе будет развиваться бурный роман героини с Марчелло. Однако Стар заверил, что в конце концов шоу вернется к своим парижским корням.

"Марчелло - это совсем другое приключение, которое мы хотим для Эмили, потому что в конце концов хотим, чтобы Эмили смогла найти баланс между работой и личной жизнью", - добавил Стар. По его словам, мужчину добавили в сюжет, чтобы освежить жизнь героини, сделать ее более динамичной, интересной и счастливой.

В трейлере мы также видим персонажа Лукаса Браво Гарбриэля, который вернулся к более изысканному стилю, добавив несколько светлых прядей и калифорнийский загар. Он вернется в сериал, чтобы возглавить собственный ресторан, отмеченный мишленовским рейтингом, и, возможно, попытаться вернуть Эмили. В конце 4 сезона он понял, что хочет быть с ней, но у девушки на тот момент уже завязались отношения с Марчело.

