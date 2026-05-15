'Дом дракона 3' выйдет в июне: что известно о новом сезоне

Телеканал HBO и стриминговая платформа HBO Max назвали дату выхода долгожданного третьего сезона фэнтези-сериала "Дом дракона", который является приквелом культовой"Игры престолов". Первые эпизоды выйдут в эфир уже 21 июня.

Как пишет Collider, новый сезон будет состоять из восьми эпизодов и продолжит адаптацию книги Джорджа Мартина "Огонь и кровь". В ней описана брутальная гражданская война представителей рода Таргариенов, вспыхнувшая за много поколений до событий "Игры престолов" – главного сериала этой киновселенной.

Второй сезон "Дома дракона" завершился тем, что обе стороны готовились к открытому конфликту. Поэтому от третьего сезона ожидают, что он не будет терять времени, прежде чем показать одну из самых масштабных битв начала горячей фазы войны.

Фанаты рассчитывают на зрелищное морское столкновение между домом Веларионов и Триархией, известное как Битва при Глотке. Очевидно, что при этом в небе будет происходить зрелищный и драматический поединок драконов. Многие фанаты надеялись увидеть это событие еще в финальных сериях второго сезона, однако его перенесли на начало третьего, чтобы обеспечить ему мощный старт.

Актерский состав "Дома Дракона" включает Эмму Д'Арси в роли королевы Рейниры Таргариен, Оливию Кук в роли Алисенты Гайтауэр, Мэтта Смита в роли Даймона Таргариена, Фабьена Франкеля в роли сэра Кристона Коля, Тома Глинн-Карни в роли короля Эйгона II Таргариена, Юэна Митчелла в роли принца Эймонда Таргариена, Стива Туссена в роли лорда Корлиса Велариона, Бетани Антонию в роли Бейлы Таргариен, Фиби Кэмпбелл в роли Рейны Таргариен и Тома Тейлора в роли Крегана Старка.

Также уже известно, что "Дом дракона" получит четвертый сезон, который станет для сериала последним. А значит мы приближаемся к развязке кровавого конфликта между представителями властной и безжалостной династии.

