Что покажут в новом сезоне 'Эмили в Париже': известны детали

Пятый сезон сериала "Эмили в Париже" от Netflix переместил приключения главной героини из Франции в Италию. А шестой, похоже, продолжит ее путешествия по Европе – бывший возлюбленный Эмили Габриэль, судя по всему, заманит девушку в Грецию.

Как стало известно изданию Variety, съемки продолжения хитового ромкома Даррена Стара стартуют уже в мае. На этот раз к списку гламурных локаций, среди которых уже успели засветиться Рим, Венеция и Сен-Тропе, добавятся Греция и Монако.

Подробности сюжета нового сезона пока держатся в секрете, но греческие пейзажи, выбранные в качестве фона для сериала, явно намекают на продолжение истории Эмили и Габриэля. В финале предыдущего сезона он прислал ей открытку с приглашением на отдых, что дает надежду на возобновление их отношений. Шоураннер проекта Даррен Стар в интервью Variety ранее признался, что вообще не представляет сериал без Габриэля. Так что эти надежды далеко не беспочвенны.

Напомним, что в пятом сезоне Эмили с головой окунулась в римскую жизнь, возглавив итальянский офис своего агентства и закрутив роман с итальянцем Марчелло. В то же время Габриэль оставил свой ресторан и устроился шеф-поваром на яхту.

По словам Стара, Габриэль остается "большой любовью" Эмили. Их совместные сцены в пятом сезоне были полны ностальгии, что подчеркивает взросление проекта. Глубина их отношений строится на общем прошлом со всеми его взлетами и падениями.

В целом пятый сезон стал более взрослым и страстным. Среди неожиданных поворотов – роман Минди с бывшим парнем Эмили, Алфи. "Эмили в Париже" до сих пор держит высокую планку на Netflix: пятый сезон уверенно стартовал со второй строчки топ-10, собрав более 13 миллионов просмотров за первые несколько дней.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие известные актеры присоединились к касту сериала "Венздей" от Netflix.

