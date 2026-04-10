'Уэнздей': к касту 3 сезона присоединятся известные актеры

Популярный сериал "Уэнздей" продолжает расширять актерский состав в третьем сезоне. Создатели проекта объявили о присоединении новых звезд, которые появятся в гостевых ролях.

Производство новых серий уже продолжается, что подогревает интерес фанатов по всему миру. В то же время зрители с нетерпением ждут продолжения истории главной героини. Новый сезон обещает еще больше интриг, неожиданных сюжетных поворотов и ярких персонажей, пишет Variety.

Кто присоединился к актерскому составу

К третьему сезону присоединятся известные актеры Лина Гиди, Эндрю Маккарти и Джеймс Ланс.

Они получили гостевые роли, однако подробности их персонажей пока что не раскрываются. Ранее также стало известно об участии Евы Грин, которая сыграет сестру Мортиши Аддамс, а также Вайноны Райдер, чья роль пока держится в секрете.

Кроме того, к актерскому составу присоединились Кристофер Сарандон, Ноа Тейлор, Оскар Морган и Кеннеди Мойер. Таким образом, новый сезон объединит как уже знакомых зрителям актеров, так и новые лица, что придаст истории свежести.

Что известно о сюжете и производстве

Съемки третьего сезона проходят в Дублине, как и раньше. К своим ролям возвращаются Дженна Ортега, которая снова сыграет Уэнздей Аддамс, Эмма Майерс и Фред Армисен. Зрители помнят, что предыдущий сезон завершился открытым финалом, который оставил много вопросов относительно дальнейшей судьбы героев.

Сериал основан на персонажах, созданных Чарльзом Аддамсом. Над проектом работают шоураннеры Альфред Хоф и Майлз Миллар, а режиссером и исполнительным продюсером выступает Тим Бертон.

