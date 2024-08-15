Почему финал 'Игры престолов' разочаровал зрителей: главный актер назвал основные ошибки

Британский актер Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу в "Игре престолов" предположил, почему финал культового сериала разочаровал некоторых зрителей. Он считает, что история получилась затянутой, и актеры устали под конец сериала.

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Британец также высказал предположение, что были допущены некоторые сюжетные ошибки. Об этом он рассказал в новом интервью журналу GQ.

"Я думаю, что если в конце "Престолов" и была какая-то ошибка, то это то, что мы все так ужасно устали, что не могли продолжать дольше. Поэтому я понимаю, что некоторые люди считают, что это было поспешно, и я могу с ними согласиться. Но я не уверен, что у нас была альтернатива", – поразмыслил актер.

Он признался, что на фото того времени видит, насколько был уставшим. Финальный сезон снимался на грани сил сериальной команды, поэтому он мог получиться хуже предыдущих.

"Каждый имеет право на свое мнение. Я думаю, что были допущены сюжетные ошибки, возможно, ближе к концу. Я думаю, было несколько интересных решений, которые не совсем сработали", – закончил британец.

Напомним, что многие поклонники саги остались недовольны тем, как завершилась история. Они считают, что сценаристы недоработали и "плюнули им в лицо".

Ранее OBOZ.UA писал, что не примирившиеся с концом сериала фанаты предложили альтернативный финал. Он понравился некоторым зрителям даже больше.

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