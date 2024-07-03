Бен Аффлек и Мэтт Дэймон воссоединятся для нового триллера Netflix. Что известно о фильме RIP

Экс-муж Дженнифер Лопес актер Бен Аффлек и его друг детства Мэтт Дэймон сыграют вместе в криминальном триллере "RIP" от Netflix. Производством фильма будет заниматься студия Artists Equity, которую оба актера основали в ноябре 2022 года.

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Ранее они вместе снимались в фильмах "Догма" (1999), "Умница Уилл Хантинг" (1997), "Последняя дуэль" (2021) и "Air: Большой прыжок" (2023), поэтому новое сотрудничество стало воссоединением актеров в совместной работе, которая уже будет пятой для них. Стримминговый сервис Netflix, занимающийся продакшином, пока еще не объявлял даже приблизительную дату релиза.

Режиссером "RIP" выступит Джо Карнахан, работавший над кинолентами "Козырные тузы", "Жажда смерти", "Плохие парни навсегда" и "Хороший, плохой, коп". О сюжете будущего фильма неизвестно почти ничего, кроме того, что это криминальный триллер. Трейлера, соответственно, тоже пока не существует.

"Вся информация о сюжете RIP сейчас засекречена", – отметил Netflix. Неизвестно даже год выхода фильма.

Известно, что Мэтт Дэймон и Бен Аффлек познакомились в школьные годы. Они соседствовали в городе Кембридже, штат Массачусетс, США. Их дружба зародилась после того, как Аффлек вступился за будущего друга во время потасовки перед школой.

"Я помню, что это был выдающийся момент. Он поставит себя в очень плохое положение. Это хороший друг", – признавался Дэймон в интервью телеведущему Конану О'Брайену в 2019 году.

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