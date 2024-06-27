'Шрек' возвращается. Эдди Мерфи объявил о начале съемок и анонсировал спин-офф об Осле

Продолжение легендарной франшизы "Шрек 5" уже в следующем году может появиться на экранах. Актер Эдди Мерфи, озвучивающий Осла в оригинальной версии, объявил, что начал работу над новой частью серии мультфильмов. Однако фанатов "Шрека" он порадовал еще одной новостью – намекнул на будущие съемки спин-оффа о самом Осле.

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Пока кинокомпания DreamWorks Animation ничего не комментировала, хотя еще после успеха второй части гендиректор Джеффри Катценберг заявлял, что историю о зеленом огре задумывали выложить в пяти частях еще с дебюта франшизы. Как пишет Collider, Эдди Мерфи анонсировал проект в июне этого года, а всю кинокартину можно будет увидеть, скорее всего, уже в 2025 году.

"Мы начали делать "Шрека" 5 месяцев назад. Я сделал это, я записал первый акт, и мы будем делать его в этом году, мы закончим его. Шрек выходит, и у Осла будет свой собственный мультфильм. Мы тоже сделаем "Осла". мы сделаем "Шрека" и "Осла", – сообщил актер.

Мерфи объяснил, что мультфильмы будут выпускать поочередно: сначала команда будет работать над новым "Шреком" и покажет его на экранах, а уже потом работа начнется с "Ослом".

Актер является неизменным голосом Осла еще с первой части франшизы. Ранее гендиректор Illumination Крисстофер Меледандри выражал желание вернуть оригинальные голоса Майка Майерса в роли Шрека и Кэмерон Диаз в роли Фионы.

"Мы ожидаем, что актерский состав вернется", – отмечал он в апреле прошлого года.

С момента премьеры первой части прошло 23 года, а последней, в настоящее время, четвертой – 14. Шесть мультфильмов вместе со спинофами собрали более 1,6 миллиарда долларов кассовых сборов.

"Кота в сапогах", который стал более детальным раскрытием истории о Коте, друге Шрека, фанаты смогли увидеть уже после выхода 4 части главной серии мультфильмов. Известно, что только после успешного показа второй части "Кота в сапогах: последнее желание" было объявлено, что фанаты все же увидят пятую часть "Шрека", ведь раньше криейторы утверждали, что на последней, четвертой, стоит остановиться.

В конце 2022 года испанский актер Антонио Бандерас, озвучивший дерзкого Кота в сапогах во франшизе об великане, уже намекал на возвращение "Шрека".

"Я провел с этим котом 20 лет. Впервые я стал Котом в сапогах, когда работал на Бродвее. Озвучил пять мультфильмов и будет, скорее всего, еще один. Скорее всего, Шрек возвращается", – говорил он.

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