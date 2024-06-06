Антонина Хижняк объяснила феномен 'Спіймати Кайдаша': почему сериал так популярен и смог объединить украинские семьи

В 2020 году сериал "Спіймати Кайдаша" приковал внимание многих украинцев, а после начала полномасштабной войны на фоне желания многих людей узнать больше об отечественном кинематографе стал одной из первых кинокартин, которая приходит в голову о качественных кинодоработках. Актриса Антонина Хижняк, сыгравшая в нем Мотрю, объяснила, в чем кроется секрет этой драматической комедии.

Особенностью сериала стала возможность объединить всю семью за экраном, ведь "Спіймати Кайдаша" затрагивают многие киножанры и проблемы общества, которые актуальны по сей день. Об этом Хижняк рассказала в интервью украинскому медиа.

"Чего Кайдаши так откликнулись? Потому что это едва ли не первый проект, объединивший всех, всю семью. Не жена отдельно смотрит свой сериал, а мужчина отдельно свой. Ну в принципе заставить кого-то смотреть украинский сериал... Ну, камон", – объяснила актриса.

Антонина Хижняк объяснила, что ничего необычного актеры и не делали, чтобы заставить зрителя смотреть "Спіймати Кайдаша". Поэтому любовь украинцев к этой кинокартине является поводом для гордости.

"Да, я всегда об этом мечтала, чтобы где-то быть в таком окружении и получать признание именно среди своих людей, потому что довольно трудно. Если мы взглянем на других выдающихся украинцев, получивших какое-то свое признание только после того, как куда-то эмигрировали, чего-то там добились, и потом мы такие: "О! Так это же наш!" Поэтому для меня это очень важный шаг: быть здесь, работать здесь, воспитывать ребенка здесь, платить налоги и получать деньги из профессии, а не из бизнесов. Я актриса – это все, что у меня есть, это вся моя жизнь и получать признание здесь, от наших людей", – продолжила она.

В частности, "Спіймати Кайдаша" стал особым сериалом для Хижняк. Она довольна тем, что людям нравится кинокартина.

"Каждый раз, когда мне так кто-то говорит за Кайдашев, у меня ощущение, будто я получаю такого маленького Оскара от каждого украинца. Это очень приятно. Мне больно, что мы не вкладываемся в наших авторов, которые пишут авторские сценарии, мы дальше почемуто покупаем форматы и снимаем что-то написанное кем-то и так очень слабо адаптированное под нас, меняется только речь", – отметила актриса и рассказала о своей боли.

Однако она верит, что вскоре качественных проектов станет больше: "Может показаться, будто у нас все плохо. На самом деле нет. Вижу, все равно что-то снимается и для телевидения, и полные метры [полноценные фильмы], то есть все равно мы куда-то двигаемся. Этот путь нужно пройти. Голливуд тоже не за один день строился".

Сюжет "Спіймати Кайдаша" – современная адаптация повести Ивана Нечуя-Левицкого "Кайдашева сім'я". События разворачиваются в 2000-2010-х годах XXI века вокруг украинской семьи. Хотя сериал значительно отступает от книги, но главные детали, такие как характер членов семьи, битая посуда, хитрая свекровь и, самое главное, усохшая груша, остались неизменными.

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