Андре Тан назвал четыре фильма, которые стоит посмотреть тем, кто хочет стать бизнесменом

Украинский дизайнер и модельер Андре Тан собрал собственный топ любимых фильмов для владельцев или планирующих начинать собственный бизнес. В список вошли киноленты об известных людях и их культовых брендах, которые несомненно знает каждый.

Подборкой дизайнер поделился на своей странице в Instagram. Он написал, что искусство в разных его проявлениях, а в том числе и кино – это то, что дает "тот самый толчок" и вдохновение.

"Делюсь фильмами, которые, по моему мнению, стоит пересмотреть каждому, кто хочет иметь свой бизнес или уже имеет его", – добавил Андре Тан.

Большие глаза

Жанр: биография, драма, криминальный, романтический

События происходят в Америке 50-х годов. Никому ранее не известный художник по имени Уолтер Кин открывает миру новый стиль – поп-арт. Нетипичные картины художника, на которых он рисует детей с большими глазами, становятся причиной фурора и слухи о них распространяются по всему земному шару. Картины Уолтера становятся предметом массового производства: их печатают на вещах, календарях, открытках. Однако, на пике популярности раскрываются неожиданные подробности. Жена художника Маргарет, утверждает, что ее муж занимается мошенничеством и на самом деле автор работ – это она. "Кто лжет в этой истории?", – интересуются люди по всему миру в ожидании услышать правду.

Видео дня

"Фильм о том, что разрушает традиционный взгляд на искусство, о создании бизнеса, обмане и любви", - пишет Андре Тан.

Стив Джобс. Империя искушения

Жанр: биография, драма

Кинолента крутится вокруг личности Стива Джобса и его компании Apple. В фильме показано трудный путь изобретателя к мечте всей его жизни: от любителя, работающего в собственном гараже, до основателя легендарной корпорации. Акцент фильма поставлен на формировании характера главного героя, принципах, которыми он руководствовался по жизни, отношениях с родными людьми.

"Смотрится очень легко, заставляет задуматься о жизни, отношении к близким. А главное, учит строить бизнес", – комментирует дизайнер.

Основатель

Жанр: драма, биография, исторический

Кинокартина рассказывает историю Рэймонда Крока – основателя грандиозной сети быстрого питания McDonald's. До создания компании, Крок за свои 52 года успел побывать на должности менеджера по продаже недвижимости, попробовал себя в роли музыканта, а незадолго до ключевого момента своей жизни продавал миксеры. В один день все изменилось: Реймонд получил немалый заказ миксеров для коктейлей, предназначенный для заведения братьев МакДональдсов. Главному герою понравилась концепция быстрого питания и он предложил владельцам расшириться до глобальных масштабов. Для этого Реймонду Кроку пришлось поставить на кон все.

"Придает невероятный заряд мотивации", – считает модельер.

Эйр

Жанр: драма, спортивный

Кино 2023 года, основанно на реальных событиях, рассказывает о легендарной компании Nike. Бренд спортивной одежды стремится к увеличению количества продаж, поэтому работники компании, в частности Сонни Ваккаро, должны сгенерировать необычную идею. Мужчина выдвигает предложение привлечь к продвижению новой модели спортивной обуви одного из игроков баскетбольного мира. Несмотря на скептицизм со стороны руководства, Сонни не отрекается от своих планов. Идеальным вариантом становится американский баскетболист Майкл Джордан. Впоследствии, в результате сотрудничества героям удается создать коллаборацию между спортивным брендом и спортсменом, которая положила начало глобальной индустрии кроссовок с многомиллиардным оборотом.

"Они создали бренд Air Jordan, совершивший революцию в спорте и современной культуре", – подытожил автор подборки.

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