10 главных фильмов октября: что посмотреть в кинотеатрах

Октябрь уже на пороге, а это значит, что нас ждут удивительные кинопремьеры. В этом году второй месяц осени подарит нам не только новые фильмы, но и возможность погрузиться обратно в детство.

OBOZREVATEL собрал подборку из 10 фильмов, которые выйдут на большие экраны в октябре 2023 года.

Щенячий патруль: Мегакино

Дата премьеры: 5 октября

Жанр: анимационное приключение

Легендарный патруль хвостатых возвращается в новом приключенческом мультфильме. Щенячий патруль получает новые супер силы для борьбы с врагами, благодаря волшебному метеориту. Бойтесь злодеи, потому что герои-щенки уже близко!

Видео дня

Экзорцист: Верующий

Дата премьеры: 5 октября

Жанр: фильм ужаса

Ровно полвека назад мир увидел культовый ужастик, который впоследствии стал классикой жанра. В этом году, накануне пятницы 13-го, культовая история получит свое продолжение.

Большая прогулка

Дата премьеры: 5 октября

Жанр: семейный, комедия

Комедия рассказывает истории двух кардинально разных семей: работников культуры Драгомановых и районных бизнесменов Наливайченко. В один теплый весенний день оба семейства решают выбраться на традиционные шашлыки. Судьба сводит их на одной лужайке, которую каждый считает своей. Между семьями возникает спор, превращающийся в гротескную "войну" за место под мангал. Неожиданно для всех появляется и третий претендент – беглец-коррупционер, спрятавший свои деньги на этой же лужайке. Он берет младших детей в заложники и требует вернуть деньги, которые исчезли из тайника.

Дисней 100

В этом году студия Disney отмечает свое 100-летие. В честь этого в украинские кинотеатры эксклюзивно возвращаются анимации "Ваяна" (7-8 октября), "Зоотрополис" (14-15 октября) и "Ледяное сердце" (28-29 октября).

Безумные деньги

Дата премьеры: 17 октября

Жанр: комедия, драма

Это классическая история о Давиде и Голиафе, основанная на безумном реальном приключении. Они превратили GameStop, магазин видеоигр в торговом центре, "переиграли" Уолл-стрит и разбогатели. Сюжет вращается вокруг обычного парня Кита Гилла, который вкладывает свои сбережения в акции и постит об этом в соцсетях. Внезапно социальные сети Кита взрываются успехом, как и его жизнь и жизнь всех, кто следит за ним. Когда биржевой трюк превращается в движение – все богатеют. Пока миллиардеры из Уолл-стрит не решают нанести ответный удар.

Тролли: Снова вместе

Дата премьеры: 19 октября

Жанр: анимационное приключение

В этом октября вас ждет продолжение веселой истории троллей! Встречайте героев чудомира в новой яркой киноленте, которая полна вызовов и приключений.

Убийцы цветочного полнолуния

Дата премьеры: 19 октября

Жанр: детектив

Легенарные Лео Ди Каприо и Роберт Де Ниро в новой киноленте Мартина Скорезе. Детективный сюжет вращается вокруг уничтожения племени Осейджа в 1920-х, коренных жителей США, что привело к масштабному расследованию ФБР.

Опасные воды

Дата премьеры: 19 октября

Жанр: триллер

Девушка по имени Роуз живет вместе со своей мамой Альмой. Удача повернулась к ним лицом, когда бизнесмен Дерек, новый парень матери, приглашает семью на Бермуды. Но его "бизнес", как оказалось, не совсем законен. На лодку семьи нападают, а мать Роуз убивают. Девушка вынуждена научиться управлять лодкой посреди океана и выживать на безлюдном острове. Впоследствии в Роуз просыпаются первобытный инстинкт выживания и жажда мести.

Пять ночей в Фредди

Дата премьеры: 26 октября

Жанр: горор

Blumhouse представляет адаптацию популярной серии видеоигр на экранах кинотеатров вашего города. Работа в популярной пиццерии "У Фредди" охранником, которого зовут Майк, превращается в ужас, как только солнце садится за склоны. Впрочем, впоследствии откроется настоящая правда об этом жутком месте.

Безумные девушки

Дата премьеры: 26 октября

Жанр: комедия, драма

Девушка Рен чувствует, что ее друзья отдалились друг от друга. Ее стремление к переменам порождает маленькую ложь, которая выходит из под контроля и начинает раскалывать всю компанию.

Ранее OBOZREVATEL писал о топ-5 украинских знаменитостей, снявшихся или упоминавшихся в голливудских кино.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!