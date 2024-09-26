5 сериалов о полицейских, которые заинтригуют и захватят все ваши мысли

С 14 октября на телеканале ICTV2 стартует показ премьерных 3 и 4 сезонов высокорейтингового украинского сериала-детектива "Коп з минулого". По сюжету оперативник Олег Долин, 20 лет проведший в коме, возвращается к жизни и борьбе против преступников. Но ведь не все так просто: Долину придется догонять потерянное время и овладевать диджитал-реальностью. В премьерных третьем и четвертом сезонах "Копа з минулого" мы увидим, как сложилась судьба Долина, его напарника Сыроеда и других героев сериала.

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Если вы любите сериалы о полицейских, OBOZ.UA предлагает еще пять мощных детективных проектов об отважных и дерзких правоохранителях. Они увлекут все мысли.

Полиция Чикаго (2014)

Этот сериал легко перенесет вас в атмосферу криминальной жизни Чикаго, где преступления совершаются ежедневно, а команда полицейского департамента борется с ними. Суровый начальник отдела – сержант Хэнк Войт – знает, как противостоять наркоторговцам и местным бандам. А еще вместе со своими коллегами находит жестоких убийц и раскрывает самые громкие преступления.

Парижская полиция 1900 (2021)

Молодой детектив Антуан Жуэн пытается найти убийцу молодой девушки, чемодан с телом которой без головы и ног нашли в реке Сена. Амбициозный молодой детектив погружается в расследование этого жестокого преступления. Но препятствия приходят откуда он никак не ожидал... Бывший начальник полиции Луи Лепин хочет вернуть прежний статус и поэтому всячески препятствует работе молодого коллеги...

Смертельное оружие (2016)

Полицейский Мартин Риггс переезжает в Лос-Анджелес из родного Техаса после потери жены. Но никто не хочет работать с копом из-за его психологического состояния и постоянных мыслей и разговоров о суициде. И даже полицейский психолог настаивает на отстранении Мартина от работы. Однако для него все же находится напарник – детектив Роджер Мерто, недавно переживший сердечный приступ и тоже не в лучшем состоянии.

Двое совершенно разных мужчин объединяются, несмотря ни на что, чтобы противостоять наркомафии в Лос-Анджелесе. А еще эта парочка имеет нрав не только попадать в разные передряги, но и выходить из них живыми и почти невредимыми.

Босх (2014)

Сериал "Босх" – это находка для ценителей запутанных детективов в стиле нуар и напряженных сюжетов. Гарри Босх работает следователем всю свою жизнь. Двадцать лет назад в его городе было совершено жестокое и дерзкое убийство. И теперь Босх должен найти преступника, которому удалось сбежать из-под стражи. И все это на фоне закулисных войн между прокуратурой и полицией Лос-Анджелеса.

Атмосферный, психологический детектив о суровом следователе, остром уме которого покоряются самые запутанные преступления.

Криминальное прошлое (2024)

Один загадочный телефонный звонок возрождает давно забытое дело об убийстве. И сталкивает двух детективов – молодую и амбициозную женщину Джун Ленкер и очень консервативного взрослого мужчину Дэниела Хегарти. Между ними все непросто, и Лэнкер подозревает, что инспектор Хегарти что-то скрывает. Но что: кого-то прикрывает или умалчивает старую собственную ошибку?

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