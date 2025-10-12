Закарпатье в 30-х годах: в сети показали необычный мост из железнодорожных рельсов

Перечин – небольшой, но колоритный город на Закарпатье, административный центр одноименной общины Ужгородского района. Впервые поселение упоминается в 1399 году. Сегодня оно известно как тихий центр с давними промышленными традициями, живописными пейзажами и железнодорожной историей, которая начиналась еще в конце XIX века.

В сети появилось редкое фото старого моста в городе. Конструкция, построенная еще в начале ХХ века, поражает тем, что сохранилась по сей день и имеет свою особенность: ее ограждение сделано из железнодорожных рельсов.

История железной дороги в регионе

Во второй половине XIX века Перечин пережил промышленное возрождение. Именно строительство железнодорожной линии Ужгород – Перечин – Великий Березный (1872–1904) стало толчком к экономическому росту.

В 1893 году здесь открыли акционерный лесохимический завод "Бантлин", где производили древесный уголь, спирт и ацетон. Для стабильного снабжения сырья в 1897–1902 годах проложили узкоколейку по долине потока Вулшава – длиной 7,8 км.

Древесина, промышленность и развитие

Узкоколейные железные дороги в конце XIX – начале XX века стали самым эффективным способом транспортировки древесины с гор до фабрик. После открытия Перечинского завода сеть таких путей расширяли:

в 1890-х годах узкоколейка проходила по долине Вулшавы, откуда древесину доставляли на фабрику;

в 1913 году открыли линию Перечин – Турянская долина – урочище Прелуки длиной 34 км;

длиной 34 км; фабрика "Бантлина" также выкупила железную дорогу Дубриничи – Черноголова – Люта, которая соединялась со станцией Дубриничи на широкой колее.

Именно эти железные дороги обеспечивали работу предприятия и превратили Перечин в один из важных лесопромышленных центров Закарпатья. Часть путей была разобрана в 1920-х годах, а Турянскую линию демонтировали в 1964-м.

На старом металле четко видны выбитые обозначения производителя – свидетельство промышленной эпохи, когда в Перечине активно развивалась лесохимическая промышленность и действовала узкоколейная железная дорога.

