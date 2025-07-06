За мизерные деньги: кого в СССР отправляли собирать урожай в СССР

В СССР ежегодно сотни тысяч людей, преимущественно студенты, школьники и работники предприятий, принудительно направлялись в сельскую местность для участия в сезонных сельскохозяйственных работах. Такая практика, официально представленная как "помощь селу", фактически стала ответом на хроническую нехватку рабочей силы.

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Несмотря на декларативную добровольность, участие в уборке урожая было почти обязательным и сопровождалось мизерной оплатой, жесткими нормами и контролем со стороны партийных и комсомольских органов. OBOZ.UA рассказывает, кого отправляли собирать урожай, как платили и какие были нормы выработки.

Работа на полях

Каждый год в конце лета в городах начиналось необычное оживление: студенты, ученики, работники предприятий и даже госслужащие готовились к "выездам на картошку", "на виноград", "на фрукты" или "на хлопок" – в зависимости от региона. Это был не отпуск и не волонтерство, а массовая мобилизация городского населения для помощи колхозам в сборе урожая.

После ряда реформ Хрущева, в частности ликвидации личных подсобных хозяйств, укрупнения колхозов и попыток централизовать аграрную политику, село начало стремительно приходить в упадок. Молодежь выезжала в города, а те, кто оставался, не могли самостоятельно справиться с полевыми работами. Если с севом колхозники еще как-то справлялись, то сбор урожая каждую осень превращался в настоящую "битву" – со всеми атрибутами военного времени: списками, проверками, принудительными направлениями.

Кто ехал на поля

Чаще всего – студенты и старшеклассники. "Помощь селу" была не только обязательной, но и идеологически подкрепленной. Отказаться – означало навлечь на себя комсомольское осуждение, выговор или публичное высмеивание в стенгазете. Случались и коммунальные "рейды" на предприятия – с требованием направить "трудовой десант" на уборку урожая.

Оплата и условия

Работа оплачивалась символически: около 9–10 рублей в месяц. В то же время студентам сохраняли стипендию, а работникам – заработную плату. Проживание, питание и минимальный "культурный досуг" (кинопоказ, танцы) обеспечивали местные колхозы.

Нормы были строгими:

Картофель – 20–30 мешков на человека.

Хлопок – 30 кг для школьников, 60 кг для взрослых.

За каждый килограмм – 4 копейки.

Невыполнение нормы – серьезное нарушение. Это влекло за собой выговоры по комсомольской линии и "разбор полетов" на собраниях.

Что ели на поле

Питание было простым:

макароны или крупы с тушенкой;

супы;

чай без сахара.

Магазины в селах в это время опустошались – с прилавков исчезали варенье, печенье, конфеты, даже старые пыльные "подушечки".

Это был тяжелый изнурительный труд под палящим солнцем или в непролазном болоте. Сбежать с поля или "откосить" считалось позором.

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