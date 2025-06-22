Какой была бытовая техника времен СССР и кто мог себе ее позволить

Жизнь в СССР была далека от идеала, несмотря на официальные лозунги о равенстве и благосостоянии. За внешней картинкой "развитого социализма" скрывалась суровая реальность: хронический дефицит всего: от продуктов и одежды до самой элементарной бытовой техники.

Видео дня

Вещи, которые сегодня кажутся привычными и обыденными, тогда были предметом роскоши. Холодильники, телевизоры или стиральные машины не просто стоили заоблачно – их часто невозможно было купить без знакомств, очередей или так называемого "блата". OBOZ.UA рассказывает, какой была бытовая техника в СССР и кто реально мог ее приобрести.

Радиоприемники

С 1952 года радиоприемники стали доступны в свободной продаже без предварительных записей или очередей. Стоимость колебалась в пределах 180-212 рублей при средней зарплате около 700 рублей.

Несмотря на это, еще в 1920-х годах использование радиоприемников регулировалось постановлением, которое позволяло их частное использование. В 1930-х появились первые ламповые модели, а в 1940-х были разработаны модели "Рекорд" и "Москвич", которые, впрочем, оставались слишком дорогими для рядового потребителя. Лишь с 1949 года стартовало производство более доступных моделей вроде "Москвич-B".

Телевизоры

Телевизор в СССР в 1960-х стоил 900-1200 рублей, тогда как средняя зарплата составляла 600-800 рублей.

Первые механические телевизоры с экраном 3×4 см появились в 1930-х, но были чрезвычайно дорогими. Массовое производство началось только в 1949 году с появлением модели КВН-49. К 1960 году объем производства достиг 1,7 млн единиц, а к 1970 году телевизор был уже у 61% городских семей. В селах же он оставался роскошью значительно дольше.

Холодильники

В 1970-х холодильник был лишь у 34% семей, хотя в городах этот показатель достигал 43%. Стоимость самых распространенных моделей составляла 330-370 рублей при средней зарплате в 120-150 рублей.

Первые серийные холодильники появились в СССР в 1930-х годах, но широкое производство началось только после принятия государственного постановления в 1949 году. К 1962 году холодильник имели менее 5% семей, а значительный рост обеспечили уже 1960-е - к 1970 году ежегодно выпускалось более 4 млн штук.

Магнитофоны

В 1960-х годах даже самые дешевые модели, например "Романтик", стоили 160-200 рублей, что почти равнялось двум месячным зарплатам.

Магнитофоны серийно производились еще до войны, но только для профессионального использования. Бытовые модели, такие как "Днепр", появились в конце 1940-х. В 1960-х началось массовое производство: к концу десятилетия ежегодно изготавливали более 1 млн устройств. В начале 1980-х 30% городских семей уже имели магнитофон.

Стиральные машины

Цена стиральной машины составляла около 600 рублей, то есть почти целую среднемесячную зарплату. Первые образцы ввозились из США еще в 1920-х, но массовое производство в СССР началось только в 1950-х. Первая популярная модель – ЕАЯ, производства Рижского завода. Такие машины не имели функций подогрева воды, а слив и набор воды выполняли вручную.

К 1970 году стиральная машина была уже у 64% городских семей. Производство росло стремительно: с 0,9 млн единиц в 1960 году до 3,4 млн в 1965-м.

Пылесос

В 1960-х годах пылесос был далеко не обыденным прибором в советском доме. Его стоимость колебалась в пределах 40-50 рублей, тогда как средняя месячная зарплата составляла 80-110 рублей.

Массовое производство пылесосов в СССР стартовало только в 1952 году. Первыми моделями стали "Пионер" и "Днепр". Объемы выпуска росли медленно: 130 тысяч штук в 1955 году, полмиллиона – в 1960-м, и уже 1,5 миллиона штук в 1970 году. Одновременно расширялся и модельный ряд.

Несмотря на рост производства, пылесос оставался редкостью в квартирах. В 1970 году он был лишь у 16% городских семей, а к 1980 году – у 37%. То есть, даже спустя несколько десятилетий после начала выпуска, пылесос оставался дефицитным и дорогим товаром.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о 12 приборах, которые были в каждом доме в СССР, а сегодня кажутся каменным веком.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.