В сети показали знаменитый Вал в Чернигове в 30-х годах: архивные фото

Черниговский Вал, или Детинец, является сердцем одного из древнейших городов Украины. Эта укрепленная часть города, история которой достигает VII века, была главным политическим и религиозным центром Чернигово-Северской земли.

Вал — это мощная крепость, расположенная на высоком берегу Десны, которая пережила эпохи расцвета, разрушений и возрождения. Недавно в сети появились архивные фотографии, которые зафиксировали вид знаменитого Вала, в частности смотровой площадки с ротондой, примерно в 1930-х годах.

Детинец в Чернигове

История Детинца тесно связана с деятельностью первого летописного черниговского князя Мстислава Владимировича. Именно при его правлении, после победы в Лиственской битве 1024 года, началось строительство одного из древнейших каменных храмов Киевской Руси — Спасского собора.

В XII–XIII веках Чернигов переживал наибольший подъем, а его площадь достигала более 450 га, что делало его одним из крупнейших городов тогдашней Европы.

Крепость была окружена глубоким рвом, высоким валом и имела трое ворот: Киевские, Водяные и Погорелые. Укрепления Детинца выдержали многочисленные набеги, однако в 1239 году после семидневной осады город был разгромлен войсками хана Менгу. Эта трагедия привела к длительному упадку.

Восстановление началось в середине XIV века при литовском князе Витовте. В середине XVI века на мысе построили замок и подземный ход к реке. Во времена Гетманской Украины Детинец стал Черниговской крепостью, административно-политическим центром казацкого полка, где был построен дом Ивана Мазепы. В XVIII веке здесь возведены новые сооружения, среди которых Черниговский коллегиум с колокольней.

Превращение в парк и археологические находкиВ 1799 году Черниговскую крепость ликвидировали, а в начале XIX века крепостные валы частично раскопали, превратив эту территорию в бульвар. Его украсили 12 чугунными пушками, которые до сих пор возвышаются с южной стороны. После 1845 года на месте Детинца был заложен парк, который получил название Вал.

С 1964 года эта территория известна как "Центральный парк культуры и отдыха им. М. М. Коцюбинского", а все архитектурные памятники вошли в состав Национального архитектурно-исторического заповедника "Чернигов древний".

Археологические исследования на территории Детинца, начатые еще в XVII веке, приобрели систематический характер с конца 1970-х годов. Исследования, проведенные Черниговской археологической экспедицией, позволили уточнить историческую топографию города и окончательно установить время его основания (конец VII – начало VIII в.).

Благодаря раскопкам, охватившим более 10 тысяч м², были открыты остатки четырех храмов, княжеских теремов, двух парадных ворот и многочисленных жилых и хозяйственных построек. Среди самых ценных находок — семь ювелирных сокровищ и большая коллекция предметов, иллюстрирующих эпоху становления Киевского государства.

