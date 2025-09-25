Каким был Чернигов в 40-х годах: исторические фото

Чернигов — один из древнейших городов Украины, имеющий богатую и насыщенную историю.Основанный в конце VII века, он пережил как периоды расцвета, так и разрушения, оставаясь важным культурным и политическим центром.

В разные эпохи Чернигов был одним из крупнейших городов Киевской Руси, центром воеводства в составе Речи Посполитой и главным городом казацкого полка. Исторические памятники, сохранившиеся до наших дней, свидетельствуют о его величественном прошлом, но особый интерес вызывают фотографии, фиксирующие его жизнь в один из самых трагических периодов XX века.

Жизнь в оккупированном городе

В 1920-х и 1930-х годах Чернигов продолжал развиваться как культурный центр. Здесь действовали Исторический музей, Институт народного образования, был открыт театр имени Шевченко. Однако мирное развитие было прервано трагическими событиями. Во время Голодомора, организованного советской властью, в городе, по официальным данным, погибло по меньшей мере 3602 жителя. А в годы Второй мировой войны город оказался под немецкой оккупацией. Многие горожане были убиты или вывезены на принудительные работы в Германию. В это время в Чернигове действовали подпольные группы, которые сопротивлялись оккупантам.

Недавно сообщество "Старый Чернигов" в Facebook опубликовало ряд исторических фотографий, показывающих, каким был город в 40-х годах. На одной из них можно увидеть площадь, где сейчас расположен кинотеатр, на другой — перекресток улиц Шевченко и Мстиславской в 1943 году, с бывшей аптекой Маркельса слева. Эти снимки являются ценным свидетельством жизни города в условиях оккупации и войны.

Разрушение и восстановление

Еще одно фото, датированное 1942 годом, показывает Пять Углов и рынок. На другом зафиксирована Пятницкая церковь в 1941-42 годах. Эти снимки являются свидетельством того, что даже в тяжелые времена город пытался жить своей жизнью.

Фотография 1944 года показывает сквер Богдана Хмельницкого. На ней видно здание аптеки, полиции и руины одной из двух паровых мельниц. Эти мельницы, как и многие другие здания, были разрушены во время войны, а их руины стали символом пережитого бедствия.

После окончания Второй мировой войны Чернигов ждало масштабное восстановление. Город восстанавливали по новому генеральному плану, а его исторический центр был полностью перестроен в 1950–1955 годах. Эти работы изменили лицо города, но память о его прошлом осталась на старых фотографиях, которые позволяют нам увидеть его таким, каким он был в середине XX века.

