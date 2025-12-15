В сети показали дорожные работы во Львове 100 лет назад. Фото

Львов — это город, история которого измеряется веками, где каждая улица скрывает множество тайн и неожиданных фактов. Знали ли вы, что, например, улица Подвальная получила свое название только в 1944 году, а до этого была известна как Валовая, потому что располагалась под мощными городскими укреплениями?

А в районе Стрыйского рынка стоял первый деревянный костел, сожженный турками. Самым интересным, пожалуй, является то, что знаменитый зигзагообразный изгиб трамвайной колеи на Подвальной, известный как "закрут Бадени", появился из-за прихоти вельможного графа.

Все эти исторические наслоения помогают понять, насколько сложным было превращение Львова из средневековой крепости в современный европейский город.

Настоящий клад для историков и всех ценителей старины недавно появился в сети – уникальные архивные фотографии, фиксирующие масштабные дорожные работы, которые выполнялись во Львове около 100 лет назад, в 1928 году. Эти фотографии, в частности, демонстрируют процессы модернизации городской инфраструктуры на площади Святой Софии и на улице Подвальной, предлагая редкий визуальный взгляд на быт и инженерные вызовы эпохи.

На одном из архивных кадров четко видно Дорожные работы на площади Святой Софии, рядом с которой слева просматривается Стрыйский рынок.

Эта фотография, датированная 1928 годом, является важным свидетельством того, как обустраивалась городская территория в конце 1920-х годов, сочетая застройку вокруг старинного храма с активной торговлей на базаре.

Сама Церковь Святой Софии, давшая название прилегающей местности Софиевке, является памятником архитектуры XVIII века. Она была построена в 1760-1765 годах на месте своего предшественника — деревянного костела, который в 1672 году сожгли турецкие войска. Первый храм на этом месте, которое тогда называлось Кошнаровкой, был возведен еще в 1594 году на средства львовской мещанки Зофии Ганель. Сегодня это культовое сооружение на улице Ивана Франко известно как Храм Святой Софии и принадлежит УГКЦ.

Стоит отметить, что Стрыйский рынок (или Стрыйский базар), зафиксированный на фотографии рядом с площадью, расположен недалеко от центральной части Львова, вблизи Стрыйского парка. Эта территория исторически была важным транспортным узлом, что подтверждается близостью к остановкам общественного транспорта, включая трамвайные и троллейбусные маршруты.

Улица Подвальная

Другая атмосферная фотография демонстрирует дорожные работы на улице Подвальной. История этой улицы уходит в средневековье: именно здесь проходила восточная сторона городских укреплений – наиболее опасный участок, укрепленный двойным рядом стен, двумя арсеналами, рвом, заполненным водой, и мощным валом с башнями, среди которых была самая большая – Пороховая башня.

В XIX веке, после сноса части укреплений, началось благоустройство и озеленение этого участка, который изначально называли "На валу" или "Валовая выща". Впоследствии площадь получила название Губернаторские валы. Современное название "Подвальная" закрепилось за улицей в 1944 году, тогда как до этого она называлась "Подвале", что отражало ее расположение "под валом".

Невероятно интересный факт связан с появлением трамвайной колеи на Подвальной в 1894 году. Из-за прихоти тогдашнего наместника Галичины, графа Казимира Феликса Бадени, который не позволил проложить трамвайную линию возле окон Галицкого наместничества, проект пришлось изменить. Это привело к возникновению зигзагообразного выкрута в начале улицы, который львовяне сразу окрестили "закрутом Бадени". Эта особенность маршрута является живым свидетельством влияния человеческого фактора на городское планирование.

