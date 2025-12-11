Львов в 30-х годах: в сети показали архивные фото

Львов, как исторический центр Галичины, накануне Второй мировой войны переживал период активного развития и сохранения своего богатого культурного наследия. 1930-е годы были временем, когда город гармонично сочетал современную жизнь с древними традициями, о чем ярко свидетельствуют сохранившиеся архивные фотографии.

Видео дня

Несмотря на политические потрясения, Львов оставался важным экономическим и религиозным центром. Именно в этот период центральные площади города функционировали как важные транспортные узлы, а сакральные ансамбли привлекали паломников и туристов.

Недавно в сети был опубликован ряд уникальных архивных фотографий, датированных 30-ми годами прошлого века, которые позволяют детально разглядеть город во время его расцвета.

Опубликованные фотографии фиксируют монументальные сооружения и памятники, которые определяли архитектурное лицо тогдашнего Львова.

Архикафедральный собор Святого Юра: на одной из фотографий изображены входные ворота этого выдающегося барочно-рокового ансамбля (1744-1762).

Собор на Святоюрской горе был главной святыней украинских греко-католиков и является частью большого комплекса, включающего колокольню с колоколом 1341 г., митрополичью палату и ажурную ограду. С 1998 года весь ансамбль входит во Всемирное наследие ЮНЕСКО, что подчеркивает его исключительную ценность.

Колонна с постаментом Яна из Дукли: еще одно изображение фиксирует барочную колонну с фигурой Святого Яна из Дукли, которая стояла перед костелом бернардинцев.

Эту фигуру, которая считалась католическим покровителем Львова (по легенде, он защитил город во время осады 1648 г.), установили в 1736 году. Хотя скульптуру с колонны сняли около 1950 года, заменив вазой, ее изображение 30-х годов является важным свидетельством польских исторических и религиозных влияний в городе.

Памятник Яну III Собескому: архивное фото также содержит бюст короля Яна III Собеского, установленный в 1890 году перед зданием польского Стрелецкого общества на улице Лысенко.

Каменный бюст на высоком постаменте работы скульптора Тадеуша Баронча исчез после Второй мировой войны.

Площадь Старый Рынок. Особый интерес вызывает фотография, изображающая автобусную станцию на площади Старый Рынок в 1930-х годах.

Площадь Старый Рынок, расположенная в Старом городе, является одной из древнейших во Львове. Она находится между рядом исторических улиц и сегодня также является частью объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Фотография, демонстрирующая площадь как автобусную станцию, подчеркивает ее важную функциональную роль в 30-х годах. В отличие от современной роли туристического и исторического объекта, в межвоенный период она была оживленным транспортным хабом, обслуживающим пассажирские перевозки в городе и окрестностях.

Опубликованные архивные фотографии 1930-х годов являются бесценными документами, которые помогают воссоздать уникальный городской ландшафт Львова в межвоенный период, отражая его архитектурное наследие, транспортную инфраструктуру и господствующую культуру.

OBOZ.UA предлагает посмотреть архивные фотографии, раскрывающие город Львов в конце XX века.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.