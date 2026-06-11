Уникальный кадр: в сети показали Ужгород в 1920-х годах

Жители современных городов много жалуются на наружную рекламу, которая засоряет пространство визуальным шумом. Но архивные фотографии показывают – это явление возникло не вчера. Скажем, в 1920-х годах оживленный и полный деловой активности Ужгород тоже был завешан рекламными вывесками.

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Об этом свидетельствует фото, опубликованное в Facebook-страницей Made in Uzhhorod. Очень качественный кадр показывает нам площадь Театральную, которая изобилует вывесками, растяжками и баннерами

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В кадр попали городской театр, с его афишами, сразу несколько магазинов и синагога. Также мы видим перед собой немало модно одетых горожан и нескольких велосипедистов. В центре кадра мальчик в белой рубашке с интересом наблюдает за фотографом.

Начало ХХ века было эпохой расцвета экономики и наружной рекламы. Индустриализация приводила к росту деловой активности в городах, а развитие печатного дела позволяло создавать яркую и заметную рекламу, которой бизнесы привлекали клиентов. Именно в этот период реклама начала формировать не только спрос, но и стиль жизни, превращаясь в неотъемлемую часть городского пространства. И именно такую картину мы видим на фото Ужгорода столетней давности.

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