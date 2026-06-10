Каким был Харьков в 50-х: архивные фото

Харьков – один из важнейших городов Украины, который в разные периоды был военным, административным, промышленным и культурным центром. Его история сочетает казацкое прошлое, стремительную модернизацию, политические изменения и тяжелые военные разрушения.

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В 1950-х годах город еще приходил в себя после Второй мировой войны, но в то же время активно отстраивался и приобретал новый вид. На архивных фотографиях кадрах можно рассмотреть улицы, жилые дома, транспортные объекты и панорамы.

История Харькова началась в XVII веке. Город был основан в 1654 году как пограничная казацкая крепость, которая должна была защищать украинские земли от нападений крымских татар и ногайских орд. Впоследствии Харьков стал административным центром слободского казацкого полка и быстро приобрел важное стратегическое значение.

После ликвидации полкового устройства в 1765 году Харьков получил статус губернского центра. С тех пор он постепенно терял черты чисто военного поселения и превращался в экономический и культурный центр Слобожанщины.

Конец XIX – начало XX века стал для Харькова периодом быстрого развития. Город привлекал предпринимателей, ученых, художников и студентов, превращаясь в один из ведущих центров региона. Важную роль в этом сыграл Харьковский университет, открытый в 1805 году. Он стал одним из главных центров науки и образования на украинских землях.

После падения Российской империи Харьков оказался в эпицентре политических событий. В городе менялись разные власти, в частности структуры Украинской Народной Республики и большевики. В декабре 1919 года Харьков стал первой столицей советской Украины и сохранял этот статус до 1934 года.

Осенью 1941 года город был оккупирован немецкими войсками. В годы войны Харьков подвергся масштабным разрушениям и потерял значительную часть архитектурного и культурного наследия.

После освобождения город пришлось фактически отстраивать. Именно поэтому фотографии 1950-х годов имеют особую ценность.

На фото 1954 года – новый жилой дом на улице Сумской. Это одна из главных улиц Харькова, которая всегда имела важное значение для городской жизни. После войны она, как и многие другие части города, нуждалась в восстановлении.

Другой кадр показывает автовокзал Левада примерно в 1959 году. На горизонте можно рассмотреть церковь и радиовышку.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что центральную площадь Харькова трудно спутать с чем-то другим, ведь огромное пространство и узнаваемое здание Госпрома создают уникальный образ Майдана Свободы. Каким было это место в 1980-х – читайте в материале.

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