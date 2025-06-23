Улицы Львова 100 лет назад: в сети показали старые фото

Начиная с 1839 года, когда в мире появились первые дагеротипы, и до начала Первой мировой войны, во Львове сформировалась настоящая культура фотографии. Львов на рубеже XIX-XX веков предстает на уникальных архивных фотографиях – с узкими улочками, торговыми рядами и застройкой, которой больше не существует.

Видео дня

В сети появилась подборка исторических фотографий. Они переносят в повседневную жизнь города столетней давности.

Известно, что уже в 1839 году, в год официального изобретения фотографии, первые дагеротипы города сделал доктор медицины Львовского университета Иоганн Глойзнер. Он выставлял свои снимки на обозрение горожан в книжном магазине на площади Рынок, 2

До начала Первой мировой войны фотография в городе была чрезвычайно популярной. Во дворце Лянцкоронских в Роздоле хранилась одна из крупнейших коллекций фотографий в Восточной Европе – более 120 тысяч фотографий. Многие из них касались именно Львова.

Краковский рынок, 1880-1900 годы

На фото – центральная торговая площадь с характерными рядами и типичной львовской суетой конца XIX века.

Улица Армянская на углу с Краковской, 1890-1900 годы

Дома больше нет, и фотография – едва ли не единственное свидетельство его существования. Это место и сейчас привлекает туристов, однако современная архитектура уже не отражает духа того времени.

Площадь Теодора, 1900-1920 годы

Улица сегодня менее известна топонимически, но хорошо известна историкам как часть старого Львова.

Площадь Збижжева, 1900-1910 годы

На фотографии – торговля зерном, мешки, торговцы, ярмарочная атмосфера. Фото показывает экономическую жизнь города – пространство, где сочетались культура и торговля.

Улица Крушельницкой, 1880-1890 годы

Улица Князя Романа, 1880-1910 годы

Одна из самых красивых и престижных улиц начала XX века. Ее очертания на фото остаются узнаваемыми, однако атмосфера – совсем другая: меньше транспорта, больше изысканности.

Львов - один из древнейших и самых колоритных городов Украины. Его улицы, храмы и площади помнят правление князей, королей и австрийских императоров. Львов середины прошлого века можно увидеть на ретро-фотографиях, которые сохраняют атмосферу того времени. OBOZ.UA публиковал снимки исторических достопримечательностей.

Также OBOZ.UA публиковал фотографии Львова послевоенной эпохи.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.