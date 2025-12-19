Тогда еще Станислав: каким Ивано-Франковск был 85 лет назад. Фото

Ивано-Франковск, который до начала 1960-х годов назывался Станиславов, имеет сложную и многослойную историю. Город формировался как фортификационный центр, а со временем стал важным культурным и общественным центром региона.

Его жители неоднократно оказывались в эпицентре больших исторических потрясений. Особенно драматичным для города стал период Второй мировой войны и первые послевоенные годы. Именно эти события существенно повлияли на облик Станиславова и судьбы его жителей.

Сегодня архивные фото позволяют увидеть город таким, каким он был 85 лет назад.

Город под советской и нацистской властью

Сообщество "Ретро Франковск" обнародовало уникальную подборку архивных фотографий, сделанных в 1940-х годах. Кадры фиксируют Станислав в период частых смен власти, репрессий и массового насилия, которые оставили глубокий след в истории города.

С конца сентября 1939 года до июня 1941-го Станиславов находился в составе СССР. Этот период ознаменовался массовыми арестами и жестокими действиями НКВД. Самым страшным преступлением стало тайное уничтожение узников городской тюрьмы, останки которых в 1989 году обнаружили в урочище Демьянов Лаз. Всего было найдено тела 586 человек, а место трагедии сейчас является мемориалом жертвам коммунистических репрессий.

Оккупация, сопротивление и послевоенные репрессии

В 1941–1944 годах город находился под нацистской оккупацией. Сначала в Станислав вошли венгерские войска, а затем власть взяла немецкая администрация. Уже осенью 1941 года началось системное уничтожение еврейского населения, кульминацией которого стало "кровавое воскресенье" 12 октября, когда на еврейском кладбище расстреляли до 12 тысяч человек.

Те, кому удалось выжить, были согнаны в Станиславовское гетто. Оно просуществовало до февраля 1943 года и фактически перестало существовать после полного уничтожения его жителей. Эти события навсегда изменили демографический и культурный ландшафт города.

27 июля 1944 года Станислав был занят советскими войсками. После освобождения началось активное восстановление промышленности, транспорта и инфраструктуры, однако мир не означал свободы. Репрессии против украинского освободительного движения только усилились, что подтверждает публичная казнь в 1945 году крестьянина Петра Мимохода.

Несмотря на давление советской власти, вооруженное сопротивление продолжалось. Осенью 1945 года отряды УПА совершили дерзкий рейд в город, захватив склады и нанеся удар по советским структурам. Уже в последующие десятилетия Станислав, переименованный в Ивано-Франковск, начал быстро расти: население увеличивалось, а город постепенно восстанавливался после военных разрушений, сохраняя память о своем непростом прошлом.

